Lewis Capaldi: Tränen und Unterbrechung beim Konzert

Der Auftritt in London machte den Sänger besonders emotional.

Wer behauptet, noch nie zu einem Lewis-Capaldi-Song geweint zu haben, ist höchstwahrscheinlich entweder ein Eisklotz oder hat noch nie einen Song von Lewis Capaldi gehört. Die Herzschmerz-Balladen des schottischen Sängers lassen wenige Menschen unverschont, und auch Capaldi selbst scheint ihnen zum Opfer zu fallen. Bei einer Performance im Londoner Hyde Park kämpfte der 29-Jährige während seines Lieds „The Day That I Die“ mit den Tränen.

Capaldi musste zwischenzeitlich seinen Gesang unterbrechen, so sehr überwältigten ihn seine Gefühle bei seiner Show am 11. Juli in London. Der rührende Moment entstand infolge seiner langen Tour-Pause aufgrund seiner Gesundheit. Er sei sich nicht sicher gewesen, je wieder live performen zu können.

Ein krasser Moment auf der Bühne

Immer wieder drehte sich der Sänger vom Mikrofon weg und wischte sich Tränen aus den Augen. Vor seinem Track „The Day That I Die“ betonte Capaldi, wie besonders es für ihn sei, auf der Bühne zu stehen: „Mit euch allen hier zu sein, und die Möglichkeit zu haben …“ Seine Sätze verloren sich, während das Publikum ihm lauthals Unterstützung entgegenklatschte und – sang. „Ich wusste nicht, ob das jemals wieder möglich sein würde. Deshalb ist es sehr besonders für mich, hier zu sein.“

Mit ein wenig Humor versuchte er, aus dem intimen Moment wieder zurück in den Showablauf zu finden: „Hier ist ein Song über meinen Tod, ich hoffe, ihr mögt ihn“, lachte er. Doch so wirklich abschütteln ließen sich die Emotionen nicht. Capaldi widersetzte sich seinen eigenen Anweisungen: Vor den Zeilen „Don’t Cry“ brach seine Stimme immer wieder hörbar.

Der sonst so stimmgewaltige Sänger sah sich gezwungen, zu pausieren und neu anzusetzen. Fans zeigten sich gerührt von der Szene: „‚Don’t cry‘, aber ich bin hypersensibel und Lewis hat zuerst geweint“, betitelte ein Fan ein TikTok-Video von sich weinend während des Auftritts.

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Comeback nach gesundheitsbedingter Pause

Die Bedeutsamkeit des Moments folgt einer harten Zeit in Capaldis Karriere: Im Juni 2023 hatte der Musiker eine Pause von Touren und Shows eingelegt, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren. Nachdem die Ruhe seinen Zustand sichtlich verbesserte, verlängerte er die Unterbrechung nach sechs Monaten. Zuvor hatten ihm sein Tourette-Syndrom sowie Angstzustände das Live-Performen schwer gemacht. „Ich möchte sichergehen, dass ich bei 100% bin bevor ich richtig wieder da bin für Shows und um das zu tun, was ich mehr liebe als alles anderes“, hatte er seine Fans in einem Text auf Instagram wissen lassen.

2026 startete Capaldi nun nach einer langen Pause wieder mit einer Tour durch Großbritannien und Europa. Wieder auf der Bühne stehen zu können, bedeutet ihm sichtlich viel.