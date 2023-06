Lewis Capaldi kündigt Tour-Pause an

Der 26-Jährige wolle sich erst einmal um seine mentale und physische Gesundheit kümmern, schrieb er auf Instagram.

Lewis Capaldi hat am Dienstag (27. Juni) in einem Instagram-Post angekündigt, sich eine Pause vom Touren zu nehmen. „Die Tatsache, dass das wahrscheinlich keine Überraschung ist, macht es nicht leichter, es zu schreiben“, begann er sein Statement. „Es tut mir leid, euch mitzuteilen, dass ich für die absehbare Zukunft eine Pause vom Touren machen werde.“ Der 26-Jährige fügte hinzu, dass er früher „jede Sekunde von Shows wie dieser [Glastonbury] genießen“ konnte, dies mittlerweile aber nicht mehr der Fall sei. „Ich lerne immer noch, mich an die Auswirkungen meines Tourette-Syndroms zu gewöhnen, und am Samstag wurde mir klar, dass ich viel mehr Zeit darauf verwenden muss, meine geistige und körperliche Gesundheit in Ordnung zu bringen, damit ich noch lange Zeit das tun kann, was ich liebe.“

Lewis Capaldi wurde mit dem Tourette-Syndrom diagnostiziert

Die Ankündigung folgt auf eine für den Schotten schwierige Situation bei seinem Glastonbury-Gig. Aufgrund seines Tourette-Syndroms konnte er den Song „Someone You Love“ nicht bis zum Ende performen, woraufhin das Publikum, bestehend aus rund 150.000 Menschen, für ihn einsprang. „Mein Tick wird auf der Bühne ziemlich schlimm“, erklärte er in einem Interview von April 2023. „Ich versuche, das in den Griff zu bekommen. Wenn das nicht klappt, bin ich am Arsch. Es ist einfacher, wenn ich Gitarre spiele, aber ich hasse es, Gitarre zu spielen.“

Im Februar 2023 gab es einen ähnlichen Moment auf einem Konzert in Frankfurt.

Capaldis aktuelle Platte BROKEN BY DESIRE TO BE HEAVENLY SENT ist am 19. Mai erschienen.