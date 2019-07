LGBTQ+-Support in Polen: Rammstein schwenken Pride-Flagge

Foto: picture alliance/dpa, Boris Roessler. All rights reserved.

Rammsteins Till Lindemann live in Frankfurt am Main, 13. Juli 2019

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf RollingStone.de +++

Rammstein schienen es in der Vergangenheit aus vielerlei Gründen eher zu vermeiden, Fans und Zuhörer explizit über ihre politische Ausrichtung aufzuklären. Vielmehr nutzten sie Gerüchte und Anspielungen als provokative PR-Werkzeuge. Zuletzt hielten sie bei einem Konzert in Frankfurt ein „Willkommen“-Schild hoch, was vermuten ließ, sie sprächen sich für die Seenotrettung im Mittelmeer aus.

Bei einem Konzert im polnischen Chorzów am 24. Juli 2019 war Rammsteins Absicht ausnahmsweise einmal recht eindeutig: Während sie wie auch bei vergangenen Konzerten der diesjährigen Tour auf Schlauchbooten durchs Publikum getragen wurden, schwenkte Schlagzeuger Christoph Schneider eine riesige Regenbogen-Flagge. Ein kräftiges Statement im katholischen und sehr konservativen Polen.

Seht hier ein Video davon, wie Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider in Polen die Pride-Flagge schwenkt:

Das Schwenken der Fahne kann als unmissverständliche Geste für die LGBTQ-Gemeinde verstanden werden, die auch in Polen nach wie vor großer Diskriminierung ausgesetzt ist. Bei der Gay-Pride-Demonstration in der Stadt Białystok am Samstag, den 20. Juli, wurden die Demonstranten brutal mit Steinen und Flaschen angegriffen, bespuckt und mit Urin bespritzt.

Am 27. Juli fand u.a. in Berlin die Pride-Parade zum Christopher Street Day statt.

Die weiteren Europatermine von Rammstein live 2019:

29. Juli 2019 Moskau, VTB Arena

02. August 2019 St. Petersburg, St.Petersburg-Stadion

06. August 2019 Riga, Lucavsala

10. August 2019 Tampera, Ratina Stadion

14. August 2019 Stockholm, Stockholm Stadion

18. August 2019 Oslo, Ullevaal Stadion

22. August 2019 Wien, Ernst-Happel-Stadion

Rammsteins neues Album RAMMSTEIN ist am 17. Mai 2019 erschienen, lest hier unsere Kritik. 2020 führen Rammstein ihre Europa-Tournee fort.