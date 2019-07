Fans diskutieren: Haben sich Rammstein zum Fall Carola Rackete geäußert?

Am Samstag, dem 13. Juli, spielten Rammstein das letzte Deutschland-Konzert ihrer laufenden Europa-Tour 2019. Gegen Ende des Auftritts in der Commerzbank-Arena ist es dabei zu einer Szene gekommen, die offenkundig nicht Teil der bisher so streng durchchoreografierten Band-Performance war.

Wie die „Frankfurter Rundschau“ berichtet, sei die Band in Schlauchbooten durch das Publikum getragen worden. So weit, so bekannt. Einzig Sänger Till Lindemann verblieb auf der Bühne und hielt – das war wohl neu – wortlos ein Schild mit der Aufschrift „Willkommen“ in die Höhe. Eine Besucherin des Konzerts im Frankfurter Fußballstadion setzte einen Tweet zu besagter Szene ab und deutete ihn als klaren Zuspruch Rammsteins zur Seenotrettung im Mittelmeer, die durch die Verhaftung der deutschen Kapitänin Carola Rackete neu in den öffentlichen Diskurs gerückt wurde:

Doch nicht alle Rammstein-Fans wollen diese Deutung der Aktion akzeptieren. Einige bemerken, dass der Bandkeyboarder Flake sich bereits seit den späten 90er-Jahren in einem Schlauchboot über das Publikum tragen lässt und die Berliner nicht gerade dafür bekannt seien, öffentlich gesellschaftspolitische Stellung zu beziehen. Andere Fans widersprechen diesen Einwänden: Demnach haben Flakes „Bootsfahrten“ stets zum Song „Seemann“ stattgefunden – der in Frankfurt jedoch nicht gespielt wurde. Obendrein waren diesmal, wie bereits erwähnt und schon zuvor auf der laufenden Tour, alle Instrumentalisten der Band an Bord des Schlauchboots.

Rammstein haben sich bisher nicht dezidierter zu der Schlauchboot-Aktion samt „Willkommen“-Schild geäußert. Spannend zu beobachten sein wird, ob sie am morgigen Dienstag, dem 16. Juli, Teil des Konzerts im tschechischen Prag sein wird.

Die weiteren Europatermine von Rammstein live 2019:

16. Juli 2019 Prag, Eden Arena

17. Juli 2019 Prag, Eden Arena

20. Juli 2019 Luxemburg, Roeser Festival Grounds

24. Juli 2019 Kattowitz, Stadion Slaski

29. Juli 2019 Moskau, VTB Arena

02. August 2019 St. Petersburg, St.Petersburg-Stadion

06. August 2019 Riga, Lucavsala

10. August 2019 Tampera, Ratina Stadion

14. August 2019 Stockholm, Stockholm Stadion

18. August 2019 Oslo, Ullevaal Stadion

22. August 2019 Wien, Ernst-Happel-Stadion

Rammsteins neues Album RAMMSTEIN ist am 17. Mai 2019 erschienen, lest hier unsere Kritik.