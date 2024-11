Wie die Oasis-Reunion die englische Economy angekurbelt hat

Ein Tipp, wie Robert Habeck mittels Modern-Talking-Reunion die Wirtschaft ankurbeln könnte. Josef Winklers Kolumne.

Der Beat schiebt einen lively up going forward Reggaeton-Vibe durch die Synapsen, bei dem sich die Beine verselbstständigen und ein breiter Smile die Glückshormone nach oben ballert … Mmhhhh … Oh! Hallo! Sie sind ja schon da – Verzeihung, ich hab’ grad noch ein bisschen in Plattenwaschzettelprosa geschwelgt, kleines guilty Steckenpferd von mir. Na, und was schiebt sich durch Ihre Synapsen grad so durch? Sie haben als Leser:innen ja einen Wissensvorsprung gegenüber uns, die wir hier momentan noch an dieser ME-Ausgabe arbeiten. Also, raus damit, ich kann die Wahrheit vertragen! Oder auch nicht, aber trotzdem: Hat Kamala Harris das Rennen gemacht oder sind schon alle dabei, Atombunker einzurichten?

Es ist die Wirtschaft, Dummer!

Sorry, ich weiß, keine Gags mehr mit WW3, aber Sie wissen, was ich meine. Ich selbst möchte mich nach meiner wohl doch von Wunschdenken geleiteten Prognose, Jürgen Klopp könnte englischer Nationaltrainer werden und mit einem zeitnahen WM-Titelgewinn die Engländer dazu bringen, ihre ganzen Neonazis, Brexiteers und faschistischen Einflüsterer in die Wüste zu schicken und jauchzend in den Kreis der zivilisierten Nationen zurückzukehren, als Hobby-Zukunftsforscher nicht mehr allzu weit aus dem Fenster lehnen. Der „Kloppo“ (so süß) „arbeitet“ (ich hab’s einfach mal in Anführungen gesetzt; frech, gell?) jetzt lieber für einen Konzern, der freundliche Beziehungen zu in diesem Fall österreichischen Rechten pflegt und good Bizness mit Putinrussland macht, aber hey – der Jürgen muss auch schauen, wie er künftig seine Semmeln zahlt, jetzt, wo die SPD fünf Minuten lang laut darüber nachdenkt, in einer vage definierten Zukunft Großverdiener höher besteuern zu wollen, bevor FDP und Friedrich Merz solchen straight in den Bolschewismus führenden Gutmenschenquatsch wieder abräumen.

Dafür – Sie haben es vernommen – verzeichnet das brexitgebeutelte England einen Wirtschaftsboom, dank reaktivierten Humankapitals aus Zeiten, in denen Britannia noch „cool“ war: Die Oasis-Reunion mit ihren logistischen, merkantilen und materiellen Anforderungen hat die englische economy angekurbelt. Mnjaaa, stimmt, es hat schon rocknrollere und auch romantischere Meldungen über Oasis gegeben, und ob diese jetzt bei den Oasis-Ultras die Glückshormone nach oben ballert, weiß ich nicht. Aber klar ist, dass das für unseren Wirtschaftsminister Habeck die Chance für den Befreiungsschlag sein könnte. Der müsste ob der lahmenden hiesigen Wirtschaft nun auf die baldige Wiedervereinigung der erfolgreichsten aufgelösten Musikgruppe der Republik hinwirken. Freilich ein Spiel mit dem Feuer, wären es dann doch ausgerechnet die mit so hehren Zielen in die Regierung eingetretenen Grünen, die nicht nur Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet, Einschnitte im Sozialbereich und diverse Verschärfungen der Asylgesetz­gebung mittrügen, sondern dann auch noch für die Rückkehr von Modern Talking verantwortlich wären. Und da wage ich dann keine Prognose mehr.

Diese Kolumne erschien zuerst in der Musikexpress-Ausgabe 12/2024.