Noel Gallagher: Oasis-Konzerte werden nicht so wild wie früher

Seit diesem Sommer freuen sich Oasis-Fans auf die 2025er Live-Reunion der einst zerstrittenen Band. Gitarrist Noel Gallagher verspricht nun, dass die Comeback-Konzerte nicht so rau werden wie früher.

Noel Gallagher: Oasis sind ruhiger geworden

Beim Besuch der Foto-Ausstellung „Zoë Law: Legends“ in der National Portrait Gallery in London, Teil derer auch ein Porträt des älteren Gallagher-Bruders ist, äußerte sich der UK-Musiker zu den bevorstehenden Auftritten. „Nein, es wird nicht so rau wie früher. Wir sind jetzt jenseits der 50 und damit alt“, wird Noel Gallagher zitiert. In den Neunzigern waren Oasis für besonders wilde Gigs bekannt. „Wir sind inzwischen zu alt, um uns um sowas zu scheren, also wird es keine Streitereien oder Auseinandersetzungen geben. Es wird eine Ehrenrunde für die Band.“

Im August 2024 gaben Liam und Noel Gallagher bekannt, sich nach 15 Jahren öffentlicher Fehde endlich wieder zu vertragen – zumindest erst einmal für eine Tournee im kommenden Jahr. Nachdem Oasis an den Meinungsverschiedenheiten der Brüder im Jahr 2009 zerbrachen und die beiden fortan solo Musik machten, geht es 2025 gemeinsam zurück auf die Bühne. Die Comeback-Tour startet in Großbritannien und Irland, außerdem gibt es Termine in Nordamerika und Australien. Als Vorbands verpflichteten die Britpopper The-Verve-Frontmann Richard Ashcroft, die Genre-Kollegen Cast sowie Cage The Elephant.

Doch kein neues Album

Fans freuten sich vorab außerdem auf ein neues Album. Ein solches hatte Sänger Liam Gallagher mehrfach angesprochen – sein Bruder Noel Gallagher solle das neue Material bereits fertiggestellt haben. Kürzlich zog der Musiker die Aussage dann jedoch zurück. Ein neues Oasis-Werk solle es doch nicht geben, die Ankündigung sei ein Scherz gewesen. Solange sich die Konzert-Reunion nicht auch noch als Scherz entpuppt …