Liam Gallagher sagte Köln-Konzert wegen Erkältung ab

Liam Gallagher musste sein für Sonntagabend, den 4. März, geplantes Konzert im Kölner Palladium kurzfristig absagen. Den Sänger plage eine Erkältung, die er sich mit dem heftigen Wetterumschwung der vergangenen Tage erklärte. Anspielend auf das von deutschen Meteorologen „Russenpeitsche“ getaufte Wetterphänomen, das einen Großteil Westeuropas Temperaturen von unter -10 Grad Celsius einbrachte, twitterte er im schönsten Kreuzreimschema: „„The Beast from the East has wiped out The Cock of the North.“

The Beast from the East has wiped out the Cock of the North.

I'm going to have to reschedule tonight's Cologne gig under Drs order as I have a nose, ear and sinus infection.Been told to rest up and take antibiotics. See you in Berlin tomorrow LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 4, 2018