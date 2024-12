Liam Payne: Den Augenzeugen hat sich sein Tod ins Gehirn eingebrannt

Fall und Aufprall: Wer Liam Paynes Sturz miterleben musste, wurde traumatisiert.

Zu Liam Paynes tragischen Tod in Buenos Aires am 16. Oktober haben sich im Rahmen eines Investigativberichts mehrere Augenzeugen geäußert. Dazu gehört ein Mann, der ebenfalls Gast des CasaSur Palermo Hotels war, wo Payne aus dem dritten Stock stürzte durch die Folgen des Aufpralls verstarb. Auch ein Freund des Sängers und ein Angestellter des Hotels schilderten ihre Rolle bei dessen Drogenkonsum kurz vor dem Vorfall.

Geräusch des Aufpralls hängt noch immer nach

In der Dokumentation „TMZ Presents: Liam Payne: Who’s to Blame?“, die heute (16. Oktober) um 20 Uhr auf FOX ausgestrahlt wird, kommt unter anderem Bret Watson zu Wort. Er befand sich mit seiner Hochzeitsplanerin in einem Zimmer im ersten Stock des Hotels und sah mit ihr Liams freien Fall, während sie aus dem Fenster schauten. Beim Hinunterblicken hätten sie nur noch feststellen können, dass er tot war. „Jemanden so fallen zu sehen, bricht einem das Herz, aber den Aufprall auf dem Boden zu hören, ist noch erschütternder“, sagt Watson mit stockender Stimme. „Das ist etwas, das sich in mein Gehirn eingebrannt hat.“

Angeblich hätten er und die Hochzeitsgäste mitbekommen, wie der ehemalige „One Direction“-Sänger im Laufe des Tages immer betrunkener und unberechenbarer wurde. Er sei der letzte Zeuge gewesen, der beobachtet hätte, wie Hotelangestellte ihn an Armen und Beinen aus der Lobby in sein Zimmer trugen.

Freund und Kellner stoppten Paynes Drogenkonsum nicht

Im Gegensatz dazu behauptet Roger Noris – ein Freund von Payne, den die Staatsanwaltschaft laut „TMZ“ wegen Vernachlässigung anklagen will – dass er eine Stunde vor dem Sturz in guter Stimmung und nur ein wenig beschwipst gewesen sei. Laut offiziellen Dokumenten, die dem Magazin angeblich vorliegen, soll der Sänger Nores sogar früher am Tag eine SMS geschrieben haben, dass er sechs Gramm Kokain benötige.

Hier gelangt ihr zu den Interviews.

Die Staatsanwaltschaft will ebenfalls Braian Paiz, einen Kellner im CasaSur Palermo Hotel, wegen der Lieferung von Drogen an Liam anklagen. Gegenüber „TMZ“ teilte der 24-Jährige mit, dass er Liam während seines Aufenthalts zweimal besuchte hatte und jedes Mal mit ihm Whisky trank und Kokain nahm. Er besteht jedoch darauf, dass er es weder besorgt noch auf eine Bezahlung bestanden habe.