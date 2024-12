Zayn Malik zollt erneut Liam Payne live sein Tribut: „Ich hoffe, du siehst das“

Zayn Malik widmete seinem Ex-Bandkollegen den Song „It´s You“ und teilte emotionale Worte. Hier geht's zum Mitschnitt.

Am Wochenende vom 30. November ist ein Konzertmitschnitt im Netz viral gegangen und hat die Herzen ehemaliger One-Direction-Fans und dessen Mitglieder erweichen lassen. In dem Clip zu sehen: UK-Artist Zayn Malik während seines Gigs in der Heimatstadt seines kürzlich verstorbenen Ex-Bandkollegen Liam Payne. In einem Moment der Show griff er sich an die Brust und verkündete: „Ich habe jeden Abend am Ende der Show etwas gemacht, das ich meinem Bruder Liam Payne gewidmet habe. Ruhe in Frieden. Ich hoffe, du siehst das heute Abend in deiner Heimatstadt, Wolverhampton, das ist für dich Liam.“ Danach spielte er den Song „It´s You“ an. Seine Ansage wurde mit jeder Menge Applaus vor Ort und ergriffenen Kommentaren in den Socials danach quittiert.

Zayn Maliks Payne-Tribut hier sehen:

Tour musste zunächst verschoben werden

Die Pläne für die „Stairway to the Sky“-Tournee sahen zunächst anders aus. Eigentlich sollte sie mit einem Auftakt in Nordamerika im Oktober beginnen. Aufgrund Paynes Tod entschloss sich Malik jedoch dazu, die Konzertreihe etwas nach hinten zu verschieben und nun erst in UK aufzutreten, bevor er im Januar 2025 auf US-Tour geht.

Der 31-jährige Liam Payne kam am 16. Oktober diesen Jahres bei einem Sturz aus dem dritten Stock im Casa Sur Hotel in Buenos Aires ums Leben. Zuerst wurde der plötzliche Tod als Unfall eingestuft, mittlerweile wird Fremdverschuldung aber nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen in Buenos Aires laufen ab, drei Verdächtige wurden bereits im Zusammenhang mit Paynes Sturz festgenommen.

„Ich hoffe, dass es dir, wo auch immer du jetzt bist, gut geht“

Zayn Malik brachte schon zuvor seine Trauer um Paynes Tod öffentlich zum Ausdruck. Einen Tag dessen Ableben zeigte Malik ein Foto von ihm und sich aus One-Direction-Zeiten auf Instagram. Die damaligen Teenager liegen auf dem Bild eng verschlungen –Malik auf Paynes Schoß, schlafend da. Dazu schrieb der UK-Musiker emotionale Zeilen, gerichtet an Liam Payne, zu seiner Musik, ihrer Beziehung, den Halt, den sie sich in gemeinsamen Band-Zeiten gaben, und über den Schmerz, den der Verlust von Payne mit sich bringen würde.

„Ich habe einen Bruder verloren, als du uns verlassen hast, und ich kann dir nicht erklären, was ich dafür geben würde, dich ein letztes Mal zu umarmen und mich richtig von dir zu verabschieden und dir zu sagen, dass ich dich sehr geliebt und respektiert habe. Ich werde alle Erinnerungen, die ich mit dir habe, für immer in meinem Herzen bewahren. Es gibt keine Worte, die rechtfertigen oder erklären, wie ich mich jetzt fühle, außer dass ich am Boden zerstört bin“, so Malik unter anderem.

Auch auf dem ersten Konzert der „Stairways To The Sky“-Tour in Leeds zollt der 31-Jährige seinem verstorbenen Freund ebenfalls seinen Tribut. Als Malik als finalen Song „Stardust“ anspielte, stand „Liam Payne 1993-2024 Love you bro“ in großen Buchstaben auf dem Bühnenbildschirm, darunter ein rotes Herz.

Paynes Beerdigung

Mehr als ein Monat nach seinem Tod wurde Liam Payne am 20. November 2024 bei der St. Mary’s Church in Amersham, Buckinghamshire, im Saum Londons, beigesetzt. Neben Zayn Malik sah man auch die anderen ehemaligen Mitglieder (Harry Styles, Niall Horan und Louis Tomlinson) der Boyband am Begräbnis teilnehmen.