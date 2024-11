Wollte Liam Payne über den Balkon lediglich flüchten?

Dem angeblichen Polizeibericht zufolge sei Liam Payne eingesperrt gewesen – und habe versucht, über Balkone nach unten zu kommen

Liam Payne soll versucht haben aus seinem Hotel zu fliehen, als er in den Tod stürzte. Das Hotel wiederum soll gewusst haben, dass der Sänger damit drohte, den Balkon als Fluchtweg zu nutzen. Das behauptet „TMZ“ mit Verweis auf angebliche Zeugenaussagen, einem Notruf und Überwachungsvideos. Demnach wäre Paynes Sturz vom Balkon definitiv ein Unfallsturz, kein Suizid.

Laut der Seite soll Liam Payne im Hotelzimmer eingesperrt gewesen sein. Den „Fluchtplan über den Balkon“ hätte er zuvor schonmal angewandt, wie „TMZ“ von Quellen erfahren haben will. Payne soll zu seinem eigenen Schutz eingeschlossen worden sein. Zuletzt von seinem Bodyguard. Der habe befürchtet, sein Schützling könnte im Drogenrausch sein. In einem Mietshaus in Florida wäre Payne dann von einem Balkon geflüchtet, indem er sich an einem Gartenschlauch hinunterhangelte.

Schutzmission für Liam Payne

Laut „TMZ“ soll die Schutzmission für Liam Payne so abgelaufen sein: Das Hotel habe mit dem Hauptschlüssel das Zimmer betreten, setzte Liam hinein und entfernte laut des angeblichen Polizeiberichts einen Spiegel von der Wand direkt vor seinem Zimmer. So hätte er nicht den Spiegel zertrümmern und auch nicht sich selbst verletzen können.

Payne hätte zu verstehen gegeben, dass er „ausbrechen“ wollte und den Balkon als Fluchtweg nutzen würde. Einer der Hotel-Mitarbeiter habe dann den Notruf angerufen und die Befürchtung geäußert, dass Payne den Balkon zur Flucht nutzen und sich versehentlich verletzen könnte. Laut Notrufprotokoll habe der Hotelangestellte gesagt: „Ich weiß nicht, ob sein Leben in Gefahr ist. Er ist in einem Zimmer mit Balkon, und, nun ja, wir haben ein wenig Angst …“

Tasche um die Schulter geschnallt

Als Beweis für den Unfalltod zieht „TMZ“ Bilder von der Leiche hinzu. Demnach hätte Payne sich eine Tasche um die Schulter geschnallt, die er sich, bevor er ins Zimmer gebracht wurde, noch nicht umgeschnallt hatte. Demnach habe er diese Ausrüstung dabeigehabt, um zu flüchten. Das gleiche gelte für einen Hut. Und auch den habe Payne, wie auf Videos zu sehen sei, in der Hobby noch nicht getragen.

Außerdem wird spekuliert, ob Liam Payne versucht hat, vom Balkon im dritten Stock auf den Balkon im zweiten Stock zu gelangen um dann, von ein paar Metern Höhe, auf den Boden zu springen. Im Polizeibericht stehe, dass auf dem Balkon unter Paynes Zimmer eine braune Ledertasche gefunden worden sei (nicht zu verwechseln mit der Schultertasche), samt einer Notiz „für Liam“, zusammen mit verschiedenen Pillen und einer Flasche Jack Daniel’s. Dem Bericht zufolge gehörte die Tasche Liam. Hat er die Tasche auf den Balkon im zweiten Stock geworfen, bevor er selbst springen wollte?

Das Hotel in Buenos Aires hat sich zu den TMZ-Theorien noch nicht geäußert.