Liam Payne: Seine Ex-Verlobte über seine Kämpfe & Tiefschläge

Maya Henry behauptet, er habe auch intime Fotos von ihr mit seinen Freunden geteilt.

Nach Liam Paynes Tod durch einen Sturz von einem Balkon in Argentinien im Oktober 2024 werden Stück für Stück mehr Details zu seinen persönlichen Problemen aufgedeckt, mit denen er zu Lebzeiten zu tun hatte. Nun sprach auch Maya Henry über ihre komplizierte Beziehung zu dem früheren One-Direction-Mitglied.

Die beiden lernten sich 2018 kennen und verlobten sich zwei Jahre später. Doch kurz darauf trennte sich das Paar, bevor es sich 2021 anscheinend wieder versöhnte, nur um 2022 endgültig einen Schlussstrich zu ziehen. Henry legte nun offen: Die Beziehung war durchzogen von Streitigkeiten und Problemen, oftmals ausgelöst durch Paynes Kampf mit sich selbst, seiner Sexualität und seiner Solo-Karriere, die nicht so gelaufen sein soll, wie er es wollte.

Jahrelang versuchte sie ihm zu helfen

In einem Interview mit „Rolling Stone“ öffnete sich Henry und sprach über ihre stürmische Beziehung zu dem Musiker, der im Alter von 31 Jahren starb. „Obwohl ich ihn sehr liebte, tat er Dinge, die mich auf eine Art und Weise verletzten, die ich nie ganz verstehen werde, und er verletzte mich auch noch Jahre nach unserer Trennung“, legte die 25-Jährige dar. Und weiter: „Unter Drogeneinfluss wurde er zu jemandem, den man nicht wiedererkennt – so anders als sein nüchternes Ich. Immer habe ich gehofft, dass jeder Vorfall ein Weckruf für ihn sein würde, damit er sich Hilfe holt, aber das war nie der Fall. Ich habe versucht, für ihn da zu sein. Ich liebte ihn so sehr, dass ich mir einredete, ich könnte alles in Ordnung bringen.“

Die Influencerin musste mit Schrecken erfahren, dass ihr Ex-Verlobter jahrelang intime Fotos von ihr mit seinen Freunden geteilt hatte. Dies war nur einer von vielen Hieben, welche Maya Henry im Zuge der Beziehung einstecken musste.

„Ich wusste, dass es Teile von ihm gab, mit denen er zu kämpfen hatte – Teile seiner Identität, denen er sich nicht voll und ganz stellen wollte, selbst innerhalb unserer Beziehung“, erklärte die gebürtige Amerikanerin. „Am Ende waren es nicht nur der Verrat oder die Süchte, die uns zerbrachen – es war die Erkenntnis, dass ich Jahre in etwas verbracht hatte, das nie das war, was ich dachte, dass es war. Ich mache ihm keinen Vorwurf für seine Kämpfe.“

Liam Payne verlor schlussendlich den Kampf

Auch nach dem Beziehungsende hörte die Tortur für Henry nicht auf. Angeblich rief der Musiker seine Ex-Verlobte immer wieder an und belästigte sie. Als diese dann von seinem Umgang mit ihren intimen Fotos erfuhr, wandte sie sich damals sogar an einen Anwalt.

In dem Gespräch mit „Rolling Stone“ zog Maya Henry ein trauriges Fazit: Liam Paynes plötzlicher Tod war der Gipfel eines jahrelangen Drogenmissbrauchs, mit vereinzelten Unterbrechungen, und dem Fakt, dass sich Payne manchen seiner eigenen Dämonen nie stellen konnte.