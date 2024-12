Psychiaterin beendete Therapie von Liam Payne kurz vor seinem Tod

„Ein höheres Maß an Pflege wird benötigt“, schrieb die Psychiaterin.

Liam Payne, ehemaliges Mitglied der Boygroup One Direction, starb am 16. Oktober 2024 nach einem Sturz vom Balkon aus dem 3. Stock des CasaSur Palermo Hotels in Buenos Aires, Argentinien. Wie jetzt berichtet wird, hat seine Psychiaterin nur wenige Wochen vor seinem Tod die Therapie beendet. Die Begründung: Er bräuchte ein „höheres Maß an Pflege“, als sie ihm bieten könne.

Sie war der Aufgabe nicht mehr gewachsen

In einem Brief, der bei Gericht in Argentinien eingereicht wurde, teilte Paynes Therapeutin dem britischen Sänger im September mit, dass sie ihn nicht länger psychiatrisch betreuen könne, wie „TMZ“ berichtet. Die Psychiaterin schreibt, dass sie „nach sorgfältiger Abwägung und Bewertung“ beschlossen hatte, Liam Paynes Behandlung einzustellen. Dringend riet sie ihm aber, einen Behandlungsplan fortzusetzen. Dieser Plan würde die Einnahme von Medikamenten nur in der vorgeschriebenen Form, die Vermeidung von starkem Alkoholkonsum während der Einnahme von Medikamenten, eine wöchentliche Therapie, Treffen mit einem Hausarzt und weitere Tests vorsehen.

Sie legte eine Liste von Ärzten und Reha-Zentren vor, die ihrer Meinung nach dem Sänger besser helfen könnten. Sie beteuerte außerdem, dass es wichtig sei, für die Bewältigung seiner Probleme mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin zu sprechen, um „seine Depression und sein Trauma zu verarbeiten“.

„Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen das Allerbeste auf Ihrem weiteren Weg zu psychischer Gesundheit und Wohlbefinden“, fügte sie hinzu.

„Ich brauche diese Dinge definitiv nicht mehr. The party’s over.“

Payne sprach bereits im Juli 2023 öffentlich über seine Suchtprobleme. Zu dem Zeitpunkt hatte er 100 Tage in Reha verbracht. In einem Video-Update verkündete Payne damals noch stolz, dass er seit 6 Monaten nüchtern sei. Er beschreibt, dass er sich eine Auszeit nehmen musste, da er sich selbst nicht mehr erkannt hatte. Über sein Konsumverhalten hatte er damals klare Vorstellungen: „Ich brauche diese Dinge definitiv nicht mehr. The party’s over.“ In die Videobeschreibung schrieb er: „Wow, ist schon eine Weile her, oder? Danke, dass ihr mir beisteht 🖤“

Nur etwas mehr als ein Jahr später stürzt der Sänger in Argentinien in seinen Tod. Payne erlitt zuvor einen massiven Rückfall. Zum Zeitpunkt seines Todes fand man Kokain in seinem Körper, Alkohol und ein Antidepressivum.