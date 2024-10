Liam Payne: Was wir zum posthum erscheinenden Song „Do No Wrong“ wissen

Der Track, der am 1. November herauskommen soll, war eigentlich als Duett mit Chris Brown gedacht.

Bis zu seinem Tod arbeitete Liam Payne immer wieder an neuer Musik. Ein erster Track aus diesem (eigentlich nur halbfertigen) Fundus soll nun veröffentlicht werden. Am 1. November wird das Stück mit dem Titel „Do No Wrong“ erscheinen. Hier alle Informationen zum Lied im Überblick.

Chris Brown als Feature-Gast?

Liam Payne starb am 16. Oktober, nachdem er aus dem dritten Stock eines Hotels im argentinischen Buenos Aires stürzte. Bei der konkreten Todesursache habe es sich um mehrere Traumata und sowohl innere als auch äußere Blutungen gehandelt, erklärte die lokale Staatsanwaltschaft. Außerdem ergab die toxikologische Untersuchung, dass Payne sogenanntes „Pink Cocaine“ im Körper gehabt haben soll. Paynes Tod wird von Fans, Familie und Musikkolleg:innen betrauert. Zu letzterem gehört auch der Grammy-Gewinner und Produzent Sam Pounds, mit dem Liam Payne vor seinem tragischen Tod an Musik gearbeitet haben soll. Dieser will sich nun um die Veröffentlichung des Aufgenommenen kümmern. Was die Hinterbliebenen von Payne davon halten, ist jedoch unklar.

Auf seinen Social-Media-Kanälen erklärte Sam Pounds, vor Liam Paynes Tod mit den ehemaligen One-Direction-Mitglied im Studio gewesen zu sein und diverse Musik aufgenommen zu haben. Ein Resultat sei der Track „Do No Wrong“, für den sich Payne ursprünglich Chris Brown als Feature-Gast gewünscht habe. Dieser soll wohl trotzdem nicht auf dem Release zu hören sein, aber dennoch herausgebracht werden. Inwiefern Pounds und Payne das Stück gemeinsam fertigstellen konnten, bleibt ebenfalls offen.

„Ich bete, dass dies ein Segen für die Welt sein wird“

Seinem X-Post fügte der Produzent ein Bild des Covers hinzu, auf dem ein Engel und ein gebrochenes Herz zu sehen sind. In der dazugehörigen Caption ließ Pounds seinen Wunsch bezüglich des Song-Releases wissen: „Ich bete, dass dies ein Segen für die Welt sein wird, wie Liam es sich immer erträumt hat. Ich bete, dass Engel euch alle jeden Tag trösten werden, während ihr zuhört. Ich bete, dass dieses Lied ein Segen für Ruth, Bear und die ganze Familie sein wird. Ich bete, dass dieses Lied die negativen Echos in den Schatten stellt. Ich bete, dass übernatürliche positive Heilkraft jeden einzelnen von euch umarmt … Lasst uns alle mit Liebe der Segen sein.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zur Style des Liedes ist nichts bekannt. Jedoch wird „Do No Wrong“ am 1. November als Single-Version, aber auch als Live-Mix und A-cappella-Variante erscheinen. Sam Pounds teilte bereits kurz nach Paynes Ableben einen Ausschnitt von einem Moment, in dem sich die beiden Musiker den Song anhören.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ob weitere Track-Veröffentlichungen folgen werden, gab Pounds nicht bekannt.

Spotify-Streams steigen seit Paynes Tod

Dass Paynes Fans auch über seine Musik den Verlust ihres Idols verarbeiten, zeigen auch die wachsenden Streamingzahlen. Laut Angaben von „TMZ“ sollen die Song-Aufrufzahlen auf Spotify in die Höhe geschossen sein – das gilt sowohl für seine Solo-Lieder als auch für die Songs, die in Zusammenarbeit mit seiner damaligen Boyband One Direction entstanden sind. Der Sänger habe zuvor 4,7 Millionen monatlichen Hörer:innen gehabt, die nach seinem Tod auf acht Millionen gestiegen sind. One-Direction-Hits wie „Night Changes“, „Story of My Life“ und „What Makes You Beautiful“ erlangten zwischen 13 und 17 Millionen weitere Streams. An Paynes Todestag erreichten One Direction ihren bis dato erfolgreichsten Streamingtag überhaupt – mit insgesamt 57,5 Millionen Klicks, was knapp fünfmal mehr als am Tag zuvor war.