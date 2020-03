Lido Pimienta spielt zwei Konzerte in Deutschland – präsentiert vom Musikexpress

Foto: Getty Images for SXSW, Hutton Supancic. All rights reserved.

Die kolumbianisch-kanadische Sensation Lido Pimienta spielt knapp einen Monat nach dem Release ihrer dritten Platte MISS COLOMBIA zwei Shows in Deutschland: Am 25. Mai tritt die queere Sängerin im Karlstorbahnhof in Heidelberg auf, nur einen Tag später kann man sie in der Kantine am Berghain in Berlin live erleben. Beide Konzerte werden vom Musikexpress präsentiert.

Am 17. April 2020 wird Lido Pimientas neues Album MISS COLOMBIA erscheinen. Laut der Musikerin bezieht sich der Titel auf die Miss-Universe-Wahl im Jahr 2015, als fälschlicherweise die kolumbianische Kandidatin anstatt der der philippinischen Kontrahentin zu Miss Universe gekürt wurde. Identität spielt bei Lido Pimiento allgemein eine große Rolle: Themen wie Rassismus, indigene Ungleichheit, Feminismus und die schwierige politische Lage in Kolumbien durchziehen die Musik der 34-Jährigen schon seit dem Beginn ihrer Karriere. Auf MISS COLOMBIA finden sich elf neue Songs – für die erste Single „Nada“ hat sich Lido Pimienta Unterstützung von Li Saumet geholt, der Frontfrau der kolumbianischen Band Bomba Estéreo.

In „Nada“ besingt die in Toronto lebende Künstlerin das ungewohnte Körpergefühl, dass sich nach der Geburt ihrer Tochter eingestellt hatte. In der Pressemitteilung erklärt sie: „’Nada‘ wurde einige Tage nach der Geburt meiner Tochter geschrieben. Mein Köper hatte ein Loch. Ich fühlte mich leer und gleichzeitig schwer. Diese Art von Schmerz, Trauma und Schock für den Körper sind schwer zu erklären. Es ist ein stechender Schmerz, der in dir steckt. Das brachte mich dazu, über meine Menstruationskrämpfe nachzudenken, als ich noch ein Teenager war und ich konnte nicht verstehen, warum ‚Frau sein‘ bedeutet, zu bluten und Schmerz auszuhalten und dennoch ‚das schwächere Geschlecht‘ zu sein.“ Sie fügte hinzu: „Ich habe ein Schlaflied für mein Baby geschrieben, um sie zu beschützen und ihr zu sagen: ‚Fürchte dich nicht vor dem Tod, er ist die geringste deiner Sorgen – du bist eine Frau. Wenn der Tod an deine Tür kommt, wäre es nicht das Schlimmste, das dir passieren könnte‘.“