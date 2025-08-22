Lil Nas X in Unterwäsche festgenommen: Zwischenfall mit der Polizei

Marco Wanda im Interview: „Ich bin durch Himmel & Hölle gegangen“

Rapper Lil Nas X sorgt für Aufsehen: Polizei-Einsatz wegen möglicher Überdosis in LA.

Rapper Lil Nas X ist in Los Angeles vorübergehend festgenommen und ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er am frühen Donnerstagmorgen (21. August) in Unterwäsche durch die Straßen der Stadt lief und auf Polizeibeamte losging.

Zwischenfall auf dem Ventura Boulevard

Laut Angaben der LAPD seien die Einsatzkräfte gegen 5:50 Uhr zu einem Einsatz auf dem Ventura Boulevard gerufen worden, nachdem Anwohner:innen einen Mann in Unterwäsche gemeldet hatten, der wirr redete. Als die Beamt:innen eintrafen, habe der Mann, später als der Musiker identifiziert, die Polizist:innen angegriffen. Man habe ihn daraufhin überwältigt, in Gewahrsam genommen und zunächst ins Krankenhaus gebracht, da der Verdacht auf eine Überdosis bestand.

Lil Nax X: Polizeiermittlungen wegen Körperverletzung

Das US-Promiportal TMZ veröffentlichte Videomaterial, das Lil Nas X nur mit weißer Unterwäsche und Cowboy-Boots zeigt. In den Aufnahmen spricht er wirr über eine angebliche Party und posiert zeitweise mit einem Verkehrshütchen auf dem Kopf. Nach Angaben der Polizei habe man den zweifachen Grammy-Gewinner anschließend in die Valley Jail Section in Van Nuys überstellt. Gegen ihn wird wegen milder Körperverletzung gegen Polizeibeamte ermittelt.

Der 26-Jährige, mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill, hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im April berichtete er über eine vorübergehende Gesichtslähmung. Erst vor wenigen Tagen hatte er zudem sämtliche Beiträge auf Instagram gelöscht, seinen Account in „Queen Madeline“ umbenannt und neue, teils rätselhafte Fotos sowie kurze Musiksnippets veröffentlicht.

Die Posts des Rappers geben Rätsel auf:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hill gehört zu den wenigen offen homosexuellen Rappern. Immer wieder setzt er sich über seine Plattform für Selbstakzeptanz und persönliche Freiheit ein. Musikalisch bereitet Lil Nas X derzeit die Veröffentlichung seines zweiten Albums „DREAMBOY“ vor. Die Platte soll noch in diesem Jahr erscheinen und folgt auf sein Debüt „MONTERO“ (2021), das unter anderem die Hits „Montero (Call Me By Your Name)“ und „Industry Baby“ hervorbrachte.