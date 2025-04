Lil Nas X mit Gesichtslähmung im Krankenhaus

Sorge um Lil Nas X: Der Musiker ist plötzlich im Krankenhaus. Hier alle Hintergründe zum Geschehen im Überblick.

Rechte Gesichtshälfte außer Kontrolle

Über Social Media teilte der Rapper ein Video, das ihn in ein Krankenhausleibchen gekleidet in einem Krankenbett zeigt. Direkt erzählt er seinen Fans auch den Grund für seine kurzfristige Einlieferung: Offenbar habe er „die Kontrolle über die rechte Gesichtshälfte verloren“. Als er lacht, bleibt eine Seite seines Gesichts tatsächlich still und emotionslos. Im Video ist zu erkennen, dass Lil Nas X die Lippen und das rechte Auge bewegen kann, die restlichen Muskeln jedoch nicht. „Ich kann nicht mal richtig lachen“, teilt der Musiker mit. „Was zum Teufel! Oh mein Gott.“

Lil Nas X scherzt über Zustand

Neben dem Video im Feed teilte Lil Nas X auch einige Instagram-Storys. In diesen scheint er gut gelaunt, scherzt über die noch unklare Diagnose. „Hier geht’s normal zu“, kommentiert er in einem weiteren Clip, dann folgt ein Kameraschwenk auf die gelähmte Gesichtshälfte, „und hier wird’s verrückt!“

Darüber hinaus ging der Rapper auf Sorge seiner Fans ein. Ihm gehe es „okay“. Die Leute sollen aufhören, wegen ihm traurig zu sein und stattdessen „für ihn mit dem Hintern wackeln“. In einer dritten Story stellte er klar: „Ich werde für eine Weile seltsam aussehen, aber das war’s.“

Fans rätseln über Diagnose

Währenddessen rätseln Fans, um was für eine Diagnose es sich handeln könnte. So wird auf eine Bell’sche Parese, eine vorübergehende Gesichtsnervenschwäche, oder das Ramsay-Hunt-Syndrom, eine Infektkrankheit, spekuliert. Erst 2022 teilte Justin Bieber eine Erkrankung mit letzterem, die ebenfalls mit einer Teillähmung einherging – er ist seither vollständig genesen.