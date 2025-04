Lil Nas X gibt Update nach Gesichtslähmung: „Schon viel besser!“

Die Sorge um Lil Nas X war groß: Der Musiker musste kürzlich mit einem Mal ins Krankenhaus. Über Social Media teilte der Rapper ein Video, das ihn in ein Krankenhausleibchen gekleidet in einem Krankenbett zeigte. Direkt erzählte er seinen Fans auch den Grund für seine kurzfristige Einlieferung: Offenbar habe er „die Kontrolle über die rechte Gesichtshälfte verloren“. Als er lachte, blieb eine Seite seines Gesichts tatsächlich still und emotionslos. Im Video war zu erkennen, dass Lil Nas X die Lippen und das rechte Auge bewegen konnte, die restlichen Muskeln jedoch nicht. „Ich kann nicht mal richtig lachen“, sagte der Musiker . „Was zum Teufel! Oh mein Gott.“

Mittlerweile gibt es jedoch leichte Entwarnung: In einem späteren Update verriet der Künstler, dass sich zumindest der untere Teil der rechten Gesichtshälfte wieder ein wenig bewegen ließe.

Kaugummi-Support

Um den Heilungsprozess zu unterstützen, würde der 26-Jährige nun regelmäßig Kaugummi kauen. „Ich kaue viel, damit der Muskel wieder stärker wird“, erklärte er in seiner Instagram-Story. Und Lil Nas X ergänzte dann: „Es ist schon viel besser!“ Zwar müsse sein linkes Auge noch „aufholen“, aber insgesamt sei er guter Dinge. „Ich kann wieder ein echtes Lächeln zeigen – das ist doch schon mal was“, so der Rapper weiter via Socials.

Ursache weiterhin unklar

Was genau die Lähmung ausgelöst hat, ist wohl immer noch nicht klar. Der Musiker selbst legte dazu keine Fakten offen.

Einige Fans vermuten jedoch eine Bell-Lähmung (auch Bell’s Palsy), eine plötzlich auftretende, meist einseitige Gesichtslähmung, bei der die Muskeln einer Gesichtshälfte gelähmt sind. Sie entsteht durch eine Entzündung des Gesichtsnervs, oft ohne klar erkennbare Ursache. In vielen Fällen bessert sich der Zustand nach einigen Wochen bis Monaten von selbst wieder. Andere vermuten das Ramsay-Hunt-Syndrom, wie es zum Beispiel auch Justin Bieber einst hatte.

Was sonst anliegt

Musikalisch läuft’s es aber weiter bei Lil Nas X: Erst vor Kurzem hat er seine EP DAYS BEFORE DREAMBOY veröffentlicht – der erste Vorgeschmack auf das kommende Album DREAMBOY, das im Laufe des Jahres erscheinen soll. 2024 erschien zudem die Dokumentation „Lil Nas X: Long Live Montero“ (2024) auf Amazon Prime Video, die ihn auf seiner ersten Nordamerika-Tour begleitet. Dabei gewährt er Einblicke in seinen Alltag und reflektiert Themen wie Identität, Familie, Erwartungen und Akzeptanz als queerer, Schwarzer Performer.