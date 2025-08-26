Lil Nas X festgenommen: Polizei soll Taser bei Verhaftung eingesetzt haben

Will Smith Album-Flop und KI-Vorwürfe: Verliert er seine Fans?

Lil Nas X wurde bei einer Festnahme nach dem Sichten von Polizei-Scanner-Aufnahmen offenbar mit einem Taser konfrontiert. Kurz zuvor war der Künstler nackt auf dem Ventura Boulevard gesichtet und festgenommen worden.

Ihm werden vier Verbrechen zur Last gelegt, darunter tätlicher Angriff auf Polizisten. Er plädierte nicht schuldig und wurde Montag, den 25. August, auf Kaution freigelassen.

Sorge um die mentale Gesundheit des Grammy-Gewinners

Erst vor wenigen Tagen hatte Lil Nas X zudem sämtliche Beiträge auf Instagram gelöscht, seinen Account in „Queen Madeline“ umbenannt und neue, teils rätselhafte Fotos sowie kurze Musiksnippets veröffentlicht.

Der 26-jährige Musiker, mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill, hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im April 2025 berichtete er über eine vorübergehende Gesichtslähmung. Am Donnerstag, den 21. August, wurde er von Polizeibeamten festgenommen, nachdem er, lediglich in Unterwäsche und Cowboystiefeln bekleidet, bemerkbar verwirrt durch Los Angeles streifte.

Nach Angaben der Polizei habe man den zweifachen Grammy-Gewinner anschließend in die Valley Jail Section in Van Nuys überstellt und ihn über das Wochenende in Untersuchungshaft behalten. Gegen ihn wird wegen milder Körperverletzung gegen Polizeibeamte ermittelt.

Festnahme mit Taser: Polizei-Scanner-Aufnahmen belasten die Beamten

Neue Aufnahmen des Polizei-Scanners der LAPD, die „TMZ“ vorliegen, geben weiteren Aufschluss über die Interaktion zwischen dem Musiker und den Beamten. Man hört eine Polizeibeamtin spezielle Codes an ihren Supervisor durchgeben: Es gäbe eine Störung durch Lil Nas X, er bewege sich auf einen der Beamten zu, es werde keine weitere Assistenz bei der Festnahme benötigt, wohl aber ein Doktor. Danach die Frage: „Haben wir die Erlaubnis, Gewalt anzuwenden?“ Sekunden später hört man zwei mal das lange, klackende Geräusch einer Taserpistole.

Drogenvorwürfe und Gerichtstermin: Richter ordnet Programm für Lil Nas X an

Ein Richter ordnete für ihn eine Teilnahme an einem Drogenentwöhnungsprogramm an. Seine Verteidigung weist jede Drogenbeteiligung zurück und bezeichnet das Verhalten als untypisch für die ansonsten makellose Vergangenheit des Musikers. Die nächste Anhörung zur vorbereitenden Verhandlung ist für den 15. September 2025 angesetzt. Bis dahin bat der Vater von Lil Nas X die Öffentlichkeit um Mitgefühl.