Lil Nas X vor Gericht: So verlief die erste Anhörung nach seiner Therapie

Lil Nas X: „Das Universum hat mir gesagt, ich muss die Maske fallen lassen“

Lil Nas X festgenommen: Polizei soll Taser bei Verhaftung eingesetzt haben

Lil Nas X erscheint zur ersten Anhörung nach seiner Therapie vor Gericht. Aber wie geht es ihm?

Lil Nas X ist am 17. November zu seiner ersten Anhörung vor Gericht erschienen. Es handelte sich zugleich um seinen ersten Gerichtstermin, seit er seine stationäre Behandlung verlassen hat.

Zwei Monate zuvor war Lil Nas X, der mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill heißt, wegen eines Angriffs auf Polizeibeamt:innen während eines nächtlichen Nacktspaziergangs festgenommen worden. Laut „Billboard“ erhob die Staatsanwaltschaft anschließend Anklage wegen vier Verbrechen, darunter drei Fälle von körperlicher Gewalt gegen Polizeibeamt:innen sowie Widerstand gegen eine:n Vollstreckungsbeamt:in.

Bereits am 25. August hatte Lil Nas X vor Gericht auf nicht schuldig plädiert. Daraufhin wurde er gegen eine Kaution von 75.000 US-Dollar auf freien Fuß gesetzt. Der Besuch einer Therapie war Teil der gerichtlichen Auflagen. Sein Vater hatte zuvor erklärt, sein Sohn habe zum Zeitpunkt des Vorfalls unter psychischen Problemen gelitten.

„Es geht Montero hervorragend“

„Wie Sie sehen können, geht es Montero hervorragend, und wir freuen uns sehr für ihn“, sagte der Anwalt des Rappers, Drew Findling, laut „Billboard“ nach der Anhörung vor den versammelten Pressevertreter:innen. „Wir freuen uns auf einen positiven Ausgang dieses Verfahrens, von dem wir fest überzeugt sind.“

Folgetermin im März 2026

Während der Anhörung unterzeichnete Richter Alan Schneider lediglich einige Unterlagen und setzte einen Folgetermin für den 12. März 2026 fest.

Das Ergebnis des Verfahrens ist noch offen. Wie „Billboard“ berichtete, könnte ein für Lil Nas X positives Urteil von einem milden Strafmaß bis hin zur vollständigen Aufhebung der Anklage reichen. Das kalifornische Recht erlaubt es Staatsanwält:innen in bestimmten Fällen, Strafanzeigen zugunsten einer gerichtlich überwachten psychiatrischen Behandlung zurückzuziehen. Dies könnte auch für Lil Nas X infrage kommen.

Debatte um Sensationslust der Medien

Der Musiker war am 21. August 2025 in Los Angeles in Polizeigewahrsam genommen worden. Laut Polizeiangaben war er zuvor nackt auf dem Ventura Boulevard unterwegs gewesen. Als Beamt:innen ihn stoppen wollten, wurde er angeblich handgreiflich. Nach Angaben des Los Angeles Police Department wurden dabei drei Polizist:innen verletzt.

Die Polizei brachte Lil Nas X zunächst ins Krankenhaus, bevor er verhaftet wurde, da ein möglicher Drogenkonsum vermutet wurde. Videos und Bilder des Vorfalls, die den Artist in Unterwäsche und weißen Cowboy-Stiefeln zeigen, wurden von „TMZ“ veröffentlicht und lösten eine Debatte über Respekt und Anstand aus.