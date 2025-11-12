110-Millionen-Dollar-Klage: Hat Lil Uzi Vert wirklich einen Song gestohlen?

Lil Uzi Vert hat sich seinen 24 Millionen teuren Diamanten erneut implantieren lassen

Lil Uzi Vert wirft Mobiltelefon ins Publikum – und verletzt eine Frau am Kopf

Lil Uzi Vert erklärt sich auf Instagram als nicht-binär – Twitter reagiert gespalten

Laut Musikforensiker Brian McBrearty gleicht Lil Uzi Verts „Just Wanna Rock“ dem Song „Pain and Pleasure“ fast vollständig. Rief Rawyal fordert 110 Mio. Dollar Schadenersatz.

Lil Uzi Vert wird auf 110 Millionen US-Dollar Schadensersatz verklagt – weil er angeblich einen Song gestohlen haben soll. „Just Wanna Rock“ sei eine Kopie seines Tracks „Pleasure and Pain“, behauptet Rief Rawyal und hat Klage gegen Lil Uzi Vert, Atlantic Records, Generation Now, Roc Nation und Warner Music Group eingereicht. „Just Wanna Rock“ wurde 2022 zum Hit.

Text und Beats extrem ähnlich

Der Musiker Rawyal, mit bürgerlichem Namen Sharrief K. Bouchet, hat den Musikforensiker Brian McBrearty hinzugezogen. Laut Klageschrift habe dieser eine Ähnlichkeit der beiden Songs von 93 bis 97 Prozent festgestellt, berichtet „hiphop.de“. Besonders ähnlich seien Hook, Melodie und das übergreifende Motiv der Single. Auch der Text weise Parallelen auf: In „Pain and Pleasure“ singt Rawyal „Pain and pleasure when I rock, ah, ah“, während Uzi in seiner Version „I just wanna rock, ah, ah, ah, ah“ intoniert. McBrearty kam zu dem Schluss, diese Passagen bildeten „den Kern oder das Herzstück der jeweiligen Werke“.

Zudem lägen beide Tracks „im Kernbereich des Allegro“, was 130 bis 150 Beats pro Minute entspricht. Auch hätten sie dasselbe Schlagzeugmuster und dieselbe rhythmische Synkope namens „Tresillo“.

Hier „Just Wanna Rock“ anhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zum Vergleich hier „Pleasure and Pain“ anhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rawyal hatte Atlantic Records sein Material geschickt

Doch wie gelangte Lil Uzi Vert an den Song des bislang unbekannten Künstlers Rawyal? Laut Klageschrift stand dieser in engem Kontakt mit Lanre Gaba, dem Präsidenten der HipHop-, R&B- und Global-Music-Abteilung bei Atlantic Records. Rawyal behauptet, Gaba seine Songs, Demos und weitere Werke zur Verfügung gestellt zu haben. Er vermutet, dass Lil Uzi und dessen Team so an den Track gelangt seien.

Original auf Streaming-Plattformen unterdrückt?

Rawyals Vorwürfe gehen noch weiter: Seine Version des Tracks sei nach der Veröffentlichung im August 2022 auf Meta-Plattformen unterdrückt worden, nachdem Lil Uzi Verts Album, auf dem „Just Wanna Rock“ zu finden ist, im Oktober desselben Jahres erschien, berichtet „Hot New Hip Hop“. Der Künstler behauptet, seine Uploads seien wiederholt stummgeschaltet oder von Instagram und Facebook entfernt worden, während „Just Wanna Rock“ auf TikTok, Fortnite und im Trailer zum Film „Blue Beetle“ an Popularität gewann.

Einstweilige Verfügung und Schadensersatz gefordert

Rawyal fordert nun über 110 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Er begründet dies mit entgangenen Streaming-Einnahmen, Synchronisations- und Lizenzverträgen sowie Rufschädigung. In der Klage wird laut „Hot New Hip Hop“ außerdem rückwirkend eine Nennung als Urheber, eine Beteiligung am Eigentumsanteil sowie eine einstweilige Verfügung zur Unterlassung der weiteren Nutzung des Songs gefordert.

Der ehemalige Künstler von Jive Records und Veteran der US-Marine hatte nach eigenen Angaben gehofft, dass „Pain and Pleasure“ sein Comeback nach Jahren der Abwesenheit aus der Musikszene markieren würde.