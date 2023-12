Lil Uzi Vert kündigt Karriereende an

Schon oft wurde ein Ende angekündigt, jetzt gibt es scheinbar einen genauen Zeitpunkt.

Lil Uzi Vert deutete schon mehrmals an, dass ihre Musikkarriere irgendwann ein Ende nehmen würde. Was genau damit gemeint war und wann es soweit sein soll, war jedoch noch nicht bekannt.

In einem Interview mit „TMZ“ bestätigt Lil Uzi die Frage, ob nach dem anstehenden Album LUV IS RAGE 3 Schluss ist. „Ich liebe die Musik und ich liebe es ,Musik zu machen, aber ich möchte nicht mehr auf diese Art Musik machen.“

In Zukunft will Uzi Frauen-Mode entwerfen und erzählt, dass die ersten Schritte für den Karrierewechsel iam Laufen sind. Mehr Informationen, etwa wie die Modemarke aussehen oder wo sie erscheinen soll, gibt es noch nicht.

PINK-TAPE und LUV IS RAGE 3

Am 30. Juni 2023 erschien Lil Uzi Verts dritte LP PINK-TAPE, die ziemlich lange auf sich warten ließ. Bereits im Dezember 2020 hatte Symere Bysil Woods, wie Lil Uzi mit bürgerlichem Namen heißt, das Album in einem Instagram-Live-Clip angeteasert. In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 musste PINK TAPE mehrmals verschoben werden, bis es dann im Sommer 2023 Sommer erschien.

Nur eine Woche nach Veröffentlichung von PINK TAPE versprach Lil Uzi Vert ein weiteres Album. Bedingung dafür war, dass die Fans seine Platte auf den ersten Platz in den US-Charts bringen – was der Fall war. Einen Teaser für den Namen brachte dann eine neue Instagram-Biographie mit dem Namen LUV IS RAGE 3, also ein Nachfolger-Album von LUV IS RAGE 2. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist allerdings noch nicht bekannt.