Lil Uzi Vert musste ins Krankenhaus eingeliefert werden

Lil Uzi Vert wurde am Montag, den 21. April, in ein Krankenhaus in New York City eingeliefert. Der 29-jährige, nicht-binäre US-Artist befand sich Berichten zufolge in einem Luxus-Wohngebäude in Lower Manhattan, als medizinische Hilfe gerufen wurde.

Die Sanitäter reagierten am Montagnachmittag auf einen Notruf wegen einer „kranken Person“. Augenzeugen zufolge wurde Uzi gegen 14.30 Uhr auf einer Trage aus der Lobby gebracht und in einen Krankenwagen verladen, so „TMZ“. Sicherheitskräfte versuchten mit mehreren schwarzen Regenschirmen, die Sicht auf den Artist zu verdecken. Ebenfalls an Lil Uzi Verts Seite: Freundin JT, die ehemalige City-Girls-Rapperin.

Wenig Infos zum Gesundheitszustand

Es wurden von „TMZ“ exklusive Videoaufnahmen vom Einsatzort veröffentlicht, die zeigen, wie Uzi in den Krankenwagen gebracht wird. Nach Angaben der Quellen von „TMZ“ war Uzi bei Bewusstsein, als es ins Krankenhaus ging. Der Artist wurde direkt in die Notaufnahme eingeliefert und über Nacht zur Beobachtung dort behalten. Am Dienstagmorgen befand sich Uzi weiterhin im Krankenhaus. Genauere Informationen zu seinem Gesundheitszustand oder zur Ursache des Vorfalls liegen noch nicht vor. Eine offizielle Stellungnahme steht aus.

Fans in Sorge: „Wir können dich nicht verlieren“

Auf Social Media äußern viele Fans ihre Besorgnis. Unter dem letzten Instagram-Post von Uzi vom 13. April finden sich zahlreiche Kommentare wie: „Bleib bei uns, wir können dich nicht verlieren“. Oder auch: „Betet für Uzi“. Ein weiterer Kommentar lautet: „Bist du okay? Wir können keinen weiteren toten Rapper gebrauchen.“

Musikalisch war Lil Uzi Vert im bisherigen Jahr 2025 eher zurückhaltend unterwegs. Obwohl bislang keine eigene Single erschienen ist, war Uzi im Februar auf dem Track „Walking Dead“ von Skrilla zu hören. Im Vorjahr kam jedoch das Album ETERNAL ATAKE 2 heraus.