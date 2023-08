HipHop-Recap: Mit Polo G, Quavo und Mike Will Made-It ft Lil Uzi Vert

Die Rap-Releases der Woche im Überblick mit Polo G, Quavo und Mike Will Made-It ft. Lil Uzi Vert.

Die Top drei HipHop-Releases dieser Woche stehen eher im Zeichen des US-Raps. Quavo veröffentlicht ein Album als Tribut an seinen verstorbenen Neffen Takeoff, Mike Will Made-It tat sich für seine neue Single mit Lil Uzi Vert zusammen und Polo G gibt uns einen melancholischen Blick auf das Leben.

Polo G — „Barely Holdin’ On“

In Polo Gs neuem Track „Barley Holdin’ On“ thematisiert der Rapper die Hürden und Probleme des Lebens. Dazu kombiniert er Rap mit Gesang auf einem eher ruhigeren und smoothen Beat. Im dazugehörigen Musikvideo setzt sich Polo G in einem weißen Anzug selbst an das Klavier und zeigt verschiedene Protagonist:innen, die derzeit durch Verlust, Sucht oder Krankheit ein Hindernis in ihren Leben bewältigen müssen.

„Barely holdin‘ on, this life gets scary as it goes on /Burdens while we carry on, I ain’t perfect, spare me if I’m wrong /Hope my secrets get buried when I’m gone, starin‘ at the writin‘ on these headstones“

Mike Will Made-It ft. Lil Uzi Vert — „Blood Moon“

Nach drei Jahren musikalischer Pause meldet sich der Produzent Mike Will Made-It mit „Blood Moon“ erstmals zurück. Auf einem typischen Mike Will Made-It-Sound rappt Lil Uzi Vert über seine Besitztümer und seinen Erfolg. Hinter dem Beat steckt allerdings nicht nur der 34-Jährige, sondern auch J. Cole, den er sich für den Track als Co-Produzent dazu holte.

“Pink diamond on my head, it’s a marquise / Pull up in a Rari like a Grand Marquis / At the Waldorf Astoria, no Marquis / Thirty-five thousand just for two damn teeth.”

Quavo — ROCKET POWER

Knapp zehn Monate nach dem Tot seines Neffen und ehemaligen Migos-Mitglieds Takeoff, veröffentlichte Quavo sein Album ROCKET POWER, in dem er diesem huldigt. Neben bekannten Rap-Persönlichkeiten wie Young Thug, Future und Baby Drill ist auf den 18 Tracks ebenfalls Takeoff vertreten. So sagt er am Ende des Album-Openeres unter anderem: „Tue den Sch**ß für die Familie, denn der Sch**ß ist größer als ich.“ Auch auf Tracks wie „Patty Cake“ und „Back Where It Begins“ featuring Future ist die Stimme des verstorbenen Rappers zu hören. Takeoff wurde Ende 2022 bei einem Clubbesuch erschossen und starb im Alter von 28 Jahren.