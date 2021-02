Lil Yachty spricht über seine Zeit als Model in der Yeezy-Show

Spätestens seit seinem Breakout-Song „Broccoli“ aus dem Jahr 2016 zählt Lil Yachty zu einem der bekanntesten Gesichter der „New Wave“. Was viele jedoch nicht wussten: Der Rapper hat vor seiner Karriere unter anderem für Rapper und Fashion-Designer Kanye West gemodelt.

Bereits mehrere A-Promis wie zum Beispiel Young Thug und Ian Connor haben für Kanye Wests Yeezy-Fashionlinie auf dem Laufsteg gestanden – so auch US-Rapper Lil Yachty. Was ihn jedoch von den meisten seiner Kollegen, die auch in der Modebranche tätig sind, unterscheidet, ist die Tatsache, dass er zu dieser Zeit alles andere als reich und berühmt war. Auf Twitter berichtete er nun über seine Zeit bei der Yeezy-Show.

Today 5 years ago I stood in the yeezy show… I was still living with my mom and flew on a buddy pass to New York with probably $70 bucks to my name.. but I was mad excited and I feel like my life changed from this day on. My mom and friends cheered me on via text. Thanks Ian.<3 pic.twitter.com/B3CnTK9kDF

— concrete boy boat (@lilyachty) February 11, 2021