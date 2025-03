Linkin Park: Deluxe-Album erscheint mit drei neuen Songs

SOMETHING BEAUTIFUL: Miley Cyrus kündigt neues Album an

FROM ZERO erschien bereits im November 2024. Jetzt haben Linkin Park für den 16. Mai 2025 eine erweiterte Edition der Platte mit drei Bonus-Songs angekündigt. Der neue Track „Up From the Bottom“ ist einer davon. Mitte März teilten die Nu-Metaller bereits einen kleinen Vorgeschmack dazu auf Instagram. Bei den „iHeart Radio Awards“ verriet Joe Hahn, dass es seiner Meinung nach der beste Song sei, den die Band je aufgenommen hat. Bandkollege Mike Shinoda fügte hinzu: „Meiner Meinung nach ist es eines der besten Videos, die wir je hatten.“

Linkin Park zur Entstehung des Tracks

In seiner Instagram-Story erzählte Shinoda seinen Follower:innen von der Entstehung des Songs: „Zwischen den Tourneen kam die Band in meinem Studio zusammen. Als wir uns die Demos anhörten, waren sich alle einig, dass wir nicht den Song hatten, den wir brauchten. Während wir uns unterhielten, kritzelte ich Notizen. Als alle nach Hause gingen, fing ich an, die Dinge am Klavier zusammenzusetzen. Tagelang zog ich wie besessen an den Fäden der unklaren Ideen, bis sich eine besondere herauskristallisierte.“

Er fuhr fort: „Eines der befriedigendsten Dinge, die ich erleben darf, ist der Moment, wenn ich einen neuen Song für meine Band spiele – in dem Wissen, dass er unfertig ist, aber in der Zuversicht, dass er etwas Besonderes sein wird. Ein riesiges Dankeschön an meine Bandkollegen für ihre Ideen, Inspirationen und herausragenden Leistungen bei diesem Song – und an @joehahnLP für ein weiteres verrücktes Video.“

Deutschlandtour 2025

Dieses Jahr stehen aber nicht nur frische Sounds an, sondern auch die „From Zero World Tour 2025“. Auch in Deutschland machen sie Halt. In diesen Städten werden Linkin Park zu sehen sein: