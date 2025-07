Linkin Park in Frankfurt: Setlist, Fotos und Videos vom 8.7.

Linkin Park goes Frankfurt am Main: Nach den umjubelten Deutschland-Auftritten in Berlin und Düsseldorf war die Erwartung hoch: Am 8. Juli 2025 gastierten Linkin Park im Rahmen ihrer „From Zero World Tour“ im ausverkauften Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Schon der Einstieg ließ aufhorchen: Statt düsterem Tape-Intro gab es den augenzwinkernden „Oscar Mayer Wiener Song“ gefolgt von einem echten Party-Burner – Peter Wackels „Wir wollen doch nur feiern“, natürlich beides auf Tape. Saß Mike Shinoda & Co. da der Schalk im Nacken? Danach ging’s aber mit regulärem Programm los.

Linkin Park in Frankfurt: Vier Akte, viele Überraschungen

Das eigentliche Set begann mit „Somewhere I Belong“ (davor gab’s „Inception Intro C“, das Elemente aus „Burn It Down“ aufgriff). Danach: ein Wechsel zwischen Alt und Neu. Genanntes „Somewhere I Belong“ und „Lying From You“ weckten Erinnerungen an die „Meteora“-Ära, während „Cut the Bridge“, „The Emptiness Machine“ oder „Up From the Bottom“ frisches Material von From Zero zeigten.

Mit „Where’d You Go“ (Fort Minor), „When They Come for Me / Remember the Name“ (als Mike-Solo inkl. „Until It Breaks“-Verse) und einem Feature-Auftritt von Sam Carter (Architects) bei „One Step Closer“ war jede Menge los. Als Closer gab’s „In The End“, ehe die Band für eine ausgiebige Zugabe zurückkam – die Crowd ging also zufrieden nach Hause.

Neues Material dominiert – „From Zero“ steht im Mittelpunkt

Auch in Frankfurt bildete das aktuelle Album „From Zero“ das Rückgrat der Show – mit acht Songs lag hier der klare Schwerpunkt. Neben „Hybrid Theory“ (4 Songs) und „Meteora“ (4 Songs) waren auch „A Thousand Suns“ (2), „Living Things“ (2) und sogar das Fort-Minor-Universum vertreten. Blick hauptsächlich nach vorne, aber mit Nostalgiefaktor also.

Fotos und Videos

Es kursieren bereits einige Fotos und Videos von Linkin Park in Frankfurt im Internet.

Linkin Park in Frankfurt: Die Setlist vom 8. Juli 2025

Tape-Intro & Eröffnung

Oscar Mayer Wiener Song (Geek Music)

Wir wollen doch nur feiern (Peter Wackel)

Act I

Inception Intro C (mit „Burn It Down“-Elementen)

Somewhere I Belong

Lying From You

Cut the Bridge (mit „Moscow“-Intro)

Points of Authority

The Emptiness Machine

Act II

Creation Intro C (mit „Burn It Down“-Elementen)

The Catalyst (gekürzt)

Burn It Down

Up From the Bottom

Where’d You Go (Fort Minor, gekürzt)

Waiting for the End

Castle of Glass

Two Faced (mit Joe Hahn-Intro)

Joe Hahn Solo (feat. Colin)

Empty Spaces

When They Come for Me / Remember the Name (Mike Solo, inkl. „Until It Breaks“-Verse)

Keys to the Kingdom

One Step Closer (feat. Sam Carter)

Act III

Break/Collapse (Tape)

Lost (Hybrid-Version mit Piano-Intro von Emily)

Stained

What I’ve Done

Act IV

Kintsugi (Tape)

Overflow (mit „Nothing Makes Sense Anymore“-Intro)

Numb (mit Half-Time „Numb/Encore“-Intro)

Let You Fade

In the End

Faint

Zugabe

Resolution Intro C (mit Elementen von „Burn It Down“), taoe

Papercut

Heavy Is The Crown

Bleed It Out (extended bridge with „A Place for My Head“ verse 1)