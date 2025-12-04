Ed Sheeran live in München: Setlist, Videos und Highlights der Show

Ed Sheeran spielte am 3. Dezember in der Münchner Olympiahalle. Alle Songs der Setlist, Fan-Videos und Eindrücke vom einzigen Deutschland-Konzert der Tour.

Wohnzimmer-Atmosphäre mit 15.000 Fans: Ed Sheeran brachte München zum Singen. Von „Perfect“ bis zur Christmas-Zugabe – alle Highlights und Videos hier.

Ed Sheeran ist wieder live zu sehen. Den Tourauftakt hatte der Sänger am Montag, 1. Dezember, in Paris. Der Folge-Auftritt der „Loop Tour“ brachte ihn nach München. Eindrücke seines einzigen Deutschland-Gigs sowie die Setlist gibt es hier.

Neues Album und ausverkaufte Welttournee

Der Künstler startete seine sechste Welttournee passend zum Advent. Sein einziger Deutschland-Gig führte den Briten am 3. Dezember in die bayerische Landeshauptstadt. Dort spielte er in der Olympiahalle vor knapp 15.000 Fans eine ausverkaufte Show. Hintergrund der Tournee ist die Veröffentlichung seines achten Studioalbums PLAY, das bereits im September 2025 erschien.

Unzählige Fans teilten Mitschnitte des Abends – der sich in ein Sing-along mit Wohnzimmer-Atmosphäre verwandelte – auf Social Media. Hier sind die besten Videos des München-Gigs:

Setlist und Support von Special Guest Beoga

In München gab der 34-Jährige ein breites Repertoire seiner musikalischen Karriere zum Besten, die ihn seit knapp 15 Jahren an die Spitze der Charts katapultiert. Die Setlist umfasste 27 Songs, darunter Fan-Favoriten wie „The A Team“ und „Thinking Out Loud“, aber auch neue Hits wie „Old Phone“ und „Azizam“.

Für einige Tracks holte der Songschreiber Special Guest Beoga auf die Bühne. Die irische Folkband unterstützte ihn auch bei der weihnachtlichen Zugabe „Merry Christmas“.

Hier Video-Clips einzelner Songs anschauen:

Das ist die komplette Setlist aus München:

Give Me Love

Castle On The Hill

Shivers

Sapphire

The A Team

Don’t

Boat / Life Goes On

Galway Girl (mit Beoga)

Nancy Mulligan (mit Beoga)

Old Phone (mit Beoga)

Celestial (mit Beoga)

One / Photograph

Thinking Out Loud

Eastside / 2002 / Little Things / Love Yourself

I See Fire

River / Peru / Beautiful People / I Don’t Care

Camera (mit Beoga)

Slowly

Perfect

Symmetry

Bloodstream

You Need Me, I Don’t Need You

Shape Of You

Azizam

Bad Habits

Afterglow

Merry Christmas (mit Beoga)

Auch nach dem Konzert war noch nicht Schluss – die Stimmung blieb trotz Kälte am Kochen:

14 neue Songs auf Deluxe-Version + Welttournee

Passend zum Tourstart brachte Ed Sheeran eine Deluxe-Version seiner aktuellen Platte heraus – mit 14 neuen Titeln. In einer Instagram-Ankündigung verriet Sheeran, dass es sich bei den Songs um eine Art separates Album handele. Er beschreibt die Neuzugänge als „Erweiterung der Play-Sphere“, die „andere Themen, Genres, Künstler“ behandeln und „unbedingt ans Tageslicht kommen mussten“.

Die Konzert-Reihe, die bis November 2026 geplant ist, wird den Songwriter für weitere 54 Auftritte nach UK, Irland, Neuseeland, Australien, in die Dominikanische Republik, Puerto Rico, Kolumbien, Peru, Ecuador, Guatemala, Costa Rica und in die Vereinigten Staaten bringen.