Linkin Park lassen Fans nach Countdown weiter zappeln

Wer auf Antworten gehofft hat, wurde enttäuscht – stattdessen heißt es: weiter warten.

Viel wurde im Vorfeld spekuliert, was es mit dem Countdown auf der Website von Linkin Park auf sich haben könnte. Kündigt die Band vielleicht ein neues Album an, kommt ein neuer Song, wird ein neuer Sänger vorgestellt oder gibt es Live-Termine – zum Beispiel für die Jubiläumsausgabe von Rock am Ring? Mittwochabend (28.08.) endete der Countdown – und zu sehen gab es: nichts. Oder besser gesagt, eine digitale Anzeige, die bei 00:00 Uhr gestartet ist und seitdem wieder hochzählt.

Linkin Park: „Alles eine Frage der Zeit“

Wird es also noch einmal 100 Stunden dauern, bis es endlich Neuigkeiten gibt? Linkin Park posteten kurz darauf ein kryptisches Video und schrieben dazu: „Alles eine Frage der Zeit …“ und verwiesen weiter auf ihre Website.

In den Kommentaren drückten viele Fans Unmut, aber auch Spannung und Ungeduld aus. Einige vermuten in dem Akt auch eine geheime Botschaft. Vielleicht handelt es sich ja um eine Songzeile oder eine Anspielung auf die tragischen Umstände, die zum vorläufigen Ende von Linkin Park geführt haben? Oder erlauben sich Bandmitglieder doch einfach nur einen Scherz? Ein interessantes Detail, das ein Fan auf Facebook in den Kommentaren verfasst hat: Warum kommt es zu einem Glitch bei 905? Deutet das auf ein Datum hin? Der 05. September? All das ist möglich – vermutlich wird die Aktion aber in den kommenden Tagen endlich aufgelöst.

Vorerst keine Live-Termine in Sicht

Vermutet wurde, dass Linkin Park womöglich bei Rock am Ring und Rock im Park auftreten könnten. Bei der kürzlich veröffentlichten Bandwelle waren sie aber nicht dabei. Stattdessen werden Slipknot, die Beatsteaks, Bring Me The Horizon, Idles und K.I.Z. auftreten. Auch hat Deryck Whibley erklärt, nicht bei Linkin Park einzusteigen – die Gerüchte um ihn seien nicht wahr. Er machte zudem klar, dass er eigene Pläne habe, darunter eine Tour und die Veröffentlichung eines Buches, deren Ankündigung er jedoch auf das Ende der Woche verschoben habe, um den Fokus nicht von der bevorstehenden US-Tour seiner Gruppe abzulenken. Damit beendete er die Diskussionen um seine mögliche Beteiligung an den Projekten anderer Bands – zumindest aus seiner Sicht.