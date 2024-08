Linkin Park: Ready für Rock am Ring und Rock im Park 2025?

Oasis am Dienstag, Linkin Park dann am Mittwoch: die Musikwoche könnte auch schlechter anfangen!

Linkin Park haben Neues zu verkünden – sie lassen ihre Fans jedoch noch bis zum Mittwoch, den 28. August, zappeln, was es konkret für News zu vermelden gibt. Denn solange dauert es, bis der Countdown, den sie auf ihrer Website und ihren Social-Kanälen positioniert haben, von ihnen als beendet erklärt wird.

[related_box ids=“1514099,1480867,1284057″]

Natürlich ist nun „die Gerüchteküche am Brodeln“. Was ist dran an der Reunion der Band, womöglich mit einer Sängerin, die den 2017 verstorbenen Chester Bennington ersetzen wird?

Rock am Ring und Rock im Park: So stehen die Chancen

Am wahrscheinlichsten ist die Bekanntgabe von Tournee- beziehungsweise Festivalterminen. Und da gibt es am Mittwoch auch eine „Terminkollision“: Denn am selbigen Tag verkünden auch Rock am Ring und Rock im Park Neuigkeiten. Es könnte sein, dass die Band um Mike Shinoda also im kommenden Jahr die Eifel und Nürnberg ordentlich durchrocken wird. Nebenbei hat auch das US-amerikanische Festival Welcome To Rockville denselben Countdown wie Mike Shinoda und Co. in einer Instagram-Story geteilt, weshalb die Nu-Metaller auch hier als Headliner gehandelt werden.

Gerüchte in Bezug auf eine ganze Linkin-Park-Tour machten schon öfter die Runde. Die Booking-Agentur „WME“ soll laut „Billboard“ bereits Veranstaltungen für die Band im Planung haben – so das Internet-Getuschel Anfang Mai 2024, das sich auf Informationen von „mehreren Quellen, die engen Kontakt zu Linkin Park haben“ stützte. Mit dabei sollen die Originalmitglieder Mike Shinoda, Brad Delson und Dave Farrell sein.

Aber wer singt?

Bereits Anfang April 2024 hatte Jay Gordon mit einem Interview für neue Aufmerksamkeit bei Linkin-Park-Fans gesorgt, da der Orgy-Sänger gegenüber dem Radiosender „KCAL 96.7“ sagte: „Sie sind offensichtlich eine großartige Band. Sie sind schon lange dabei. Sie sind immer noch dran. Es wird schwer werden ohne Chester. Wir werden sehen. Aber ich habe gehört, dass sie jetzt eine Sängerin haben. Das habe ich gehört. […] Zitier‘ mich hierbei nicht. Ich bin mir nicht sicher, wer singen wird, aber ich habe gehört, es soll eine Frau sein. Sie werden womöglich versuchen, so weiterzumachen. Das dürfte interessant werden.“