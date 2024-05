Linkin Park: Comeback-Tour 2025 mit neuer Sängerin?

Gerüchten zufolge soll die Band bereits in konkreten Verhandlungen zur Tour-Planung stehen.

Fast sieben Jahre nach dem Tod von Sänger Chester Bennington mehren sich die Spekulationen um eine mögliche Linkin-Park-Tour mit einer neuen Person am Mikrofon. Die Booking Agentur „WME“ soll wohl bereits Veranstaltungen für die Band planen.

Festivals und Tour sollen in Planung sein

„WME“ besteht aus einer Reihe von Künstler:innenagenturen und Veranstaltungsfirmen, die Artists aus allen Teilen der Unterhaltungsindustrie vertreten. So buchte das Unternehmen bereits Touren für Adele, Rihanna und Travis Scott. Nun soll die Booking Agentur Gerüchten zufolge eine Tour für Linkin Park angehen. Diese würde für 2025 angedacht sein. Auch Festivalauftritte seien im Gespräch.

Die Informationen stammen von „mehreren Quellen, die engen Kontakt zu Linkin Park haben“, so „Billboard“. Mit dabei sollen die Originalmitglieder Mike Shinoda, Brad Delson und Dave Farrell sein.

Aber wer singt?

Bereits Anfang April hat Jay Gordon mit einem Interview für neue Aufmerksamkeit bei Linkin-Park-Fans gesorgt, da der Orgy-Sänger gegenüber dem Radiosender „KCAL 96.7“ sagte: „Sie sind offensichtlich eine großartige Band. Sie sind schon lange dabei. Sie sind immer noch dran. Es wird schwer werden ohne Chester. Wir werden sehen. Aber ich habe gehört, dass sie jetzt eine Sängerin haben. Das habe ich gehört. […] Zitier‘ mich hierbei nicht. Ich bin mir nicht sicher, wer singen wird, aber ich habe gehört, es soll eine Frau sein. Sie werden womöglich versuchen, so weiterzumachen. Das dürfte interessant werden.“

Amy Lee würde sich trauen

In einem Gespräch mit „iHeart Radio“ wurde Evanescence-Sängerin Amy Lee auf die freie Position bei Linkin Park angesprochen. Einige Fans sollen sich die Sängerin als neue Frontfrau der Gruppe gewünscht haben. Diese nimmt den Wunsch als „riesiges Kompliment“ auf, führte aber auch aus: „Davon habe ich nichts gehört. Nein, ich wurde nicht kontaktiert oder so was in der Richtung.“

Doch dann ließ sie doch noch ein bisschen Hoffnung aufkommen: „Aber ich bin ein großer Fan. Ich habe das Gefühl, dass unsere Welten, unsere Fangemeinden zu einem großen Teil die gleichen Leute sind.“ Und sie fügte hinzu: „Ich habe nicht viel Zeit, aber ich könnte es in Teilzeit machen.“

Linkin Park haben sich über die Gerüchte um eine Tour mit neuer Sängerin noch nicht geäußert. Allerdings ist die Band in letzter Zeit sehr aktiv auf Instagram. So posteten sie viel Behind-The-Scenes-Material zu ihrem neuen Best-of-Album PAPERCUTS.

Die 20-Song-LP beinhaltet 19 Singles aus den Jahren 2000-2023. Der im Februar 2024 veröffentlichte Track „Friendly Fire“ markiert den 2o. Song. „Friendly Fire“ ist ursprünglich 2017 während der Arbeit an ihrem Werk ONE MORE LIGHT entstanden, wie der Gitarrist und zweite Sänger der Band, Mike Shinoda, bereits 2020 erwähnte – der Track blieb allerdings einige Jahre im Entwurfsstadium hängen.