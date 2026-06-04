Linkin Park in München: Pop-up mit FC Bayern zur Tour

Linkin Park eröffnen zur Allianz-Arena-Tour einen Pop-up-Store mit dem FC Bayern München. Limitierte Kollektion vom 10. bis 13. Juni in der Arnulfstraße 195 – auch im Stadion erhältlich.

In Hamburg gibt es Fischbrötchen und in München regiert der FC Bayern. Linkin Park beenden ihren Deutschland-Trip am 11. und 12. Juni in der Allianz Arena in München. Nachdem die Band an jedem Tourstop einen eigenen Pop-up mit lokalen Produkten eröffnet hat, wurde auch über München viel spekuliert. Was wird es bloß geben im „besten“ Bundesland der Welt? Wenn es nach Markus Söder ginge, wahrscheinlich jede Menge Fleisch – egal ob Schweinshaxe oder Leberkässemmel, die Auswahl ist groß. Wer sich auf etwas Leckeres gefreut hat, wird jedoch enttäuscht sein: Es gibt – Trommelwirbel – eine Kooperation mit dem FC Bayern München.

Limitierte Kollektion: Pop-up-Store in der Arnulfstraße

Vom 10. bis 13. Juni können sich Fans des deutschen Meisters in der Arnulfstraße 195 in München eine limitierte Kollektion sichern. Der Pop-up-Store hat täglich von 11:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Wer es vor dem Konzert nicht zum Pop-up schafft, kann ausgewählte Designs auch im Stadion erwerben. Während es in Hamburg noch die ersten 100 Fischbrötchen gratis gab, gilt die Münchner Schickeria offenbar als wohlhabend genug, um sich die Trikots selbst leisten zu können. Genauere Informationen zu den Preisen sind zwar noch nicht bekannt – doch bei Parkgebühren von 20 € rund ums Konzert dürfte sich der FC Bayern die Kooperation auch hier einiges kosten lassen.

Bleibt nur die Hoffnung, dass sich kein 1860-München-Fan ins Konzert verirrt und dabei zusieht, wie sein Rivale glücklich auf der Bühne gefeiert wird, während man selbst den Zwangsabstieg in die Regionalliga verdauen muss. Manchmal kommt eben alles zusammen.

Vorbands, Festivalstopps und ein gebührender Abschluss

Das Konzert wird wie in Hamburg von den Vorbands Phantogram und Clipse eingeleitet. Zuvor macht die Band noch am 5. und 7. Juni einen kurzen Abstecher zu Rock am Ring und Rock im Park – dort wird noch etwas Festivalschlamm aufgesogen, bevor es in das Bundesland weitergeht, das im Rest der Welt schlicht als „Deutschland“ gilt. Wer weiß, vielleicht tritt Mike Shinoda mit Lederhose und Bayern-Trikot auf. Und auch wenn es diesmal keine Linkin-Park-Schweinshaxen gibt, ist eines sicher: Es wird ein gebührender Abschluss für den Deutschland-Aufenthalt.