Linkin Parks Hamburg-Konzert: Fan-Hangout zur „From Zero“-Tour

Linkin Park begeistert Hamburg bei der From-Zero-Tour. Am 2. Juni wartet ein Fan-Hangout mit Karaoke, Pizza und Fischbrötchen – alle Infos zu den Shows und Events.

Hamburg hat die erste Nacht der „From Zero“-Tour überstanden. Mike Shinoda verkündet seine Liebe für Hamburg auf Deutsch, und das Stadion feiert gleichermaßen zu alten Songs wie „In the End“ als auch zu neuen wie „The Emptiness Machine“. Doch was jetzt? Was, wenn man jetzt erst so richtig mit dem Linkin-Park-Fieber angesteckt worden ist? Kein Problem, denn es geht weiter.

Fan-Hangout mit Pizza, Karaoke und Fischbrötchen

Am Dienstag, dem 2. Juni, findet ein Fan-Hangout mit Pizza und Karaoke statt. Dafür verwandelt sich die Karaoke-Bar „Thai-Oase“ in einen Linkin-Park-Partyort. Unter dem Motto „From Zero Day + Night“ können sich Fans ab 17:00 Uhr in der Bar nicht nur über das vergangene Konzert austauschen und zu den größten Hits Karaoke performen, sondern auch Pizza genießen – denn es gibt 100 gratis Pizzen.

Wem die Pizza zu amerikanisch ist und lieber Norddeutsche Kultur zelebrieren möchte, kann das ebenfalls im Linkin-Park-Stil tun: Die ersten 100 Fischbrötchen gehen gratis über die Theke. Vom 1. bis zum 3. Juni können sich Anhänger:innen beim neuen Kamp 13 neben Merchandise auch Fischbrötchen zu Gemüte führen. Wer allerdings nicht zu den ersten 100 Glücklichen gehört, sollte 15 € für ein Backfischbrötchen parat halten – die Zwiebeln wurden dafür aber bestimmt von Mike höchstpersönlich geschnitten.

Schweinshaxen statt Fischbrötchen

Hamburg befindet sich jedenfalls im Linkin-Park-Fieber und bereitet sich auf die zweite Show am 3. Juni vor. Ob es wieder eine Liebesbekundung auf Deutsch gibt und wie laut mitgesungen wird, kann nur sagen, wer dabei ist. Falls die Reise in die Hansestadt zu weit ist, können sich Fans auf weitere Konzerte der Band freuen. Besucher:innen von Rock am Ring und Rock im Park kommen am 5. bzw. 7. Juni auf ihre Kosten. Und ob München auch einen Pop-up-Store mit Linkin-Park-Schweinshaxen und Brezeln bekommt, wird am 11. und 12. Juni in der Allianz Arena beantwortet. Danach ist erstmal Schluss für Deutschland, und Fans müssen „Numb“ wieder über den Ghetto-Blaster beim Grillen im Park hören.