Linkin Park kündigen Zusatzkonzert in Hamburg für 2026 an

Als Antwort auf die hohe Nachfrage folgt die erfreuliche Nachricht für Fans in Deutschland: Am 3. Juni 2026 spielt Linkin Park ein Zusatzkonzert im Hamburger Volksparkstadion.

Aktuell ist die Band mit ihrer „From Zero World Tour“ in Deutschland unterwegs – mit Konzerten in Hannover, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt. 2026 stehen weitere große Shows in München und Hamburg auf dem Programm.

2026: Sechs Shows in Deutschland

Bereits der erste Hamburg-Termin am 1. Juni 2026 war heiß begehrt, ebenso wie die beiden Gigs in der Münchner Allianz Arena am 11. und 12. Juni. Mit dem Zusatzkonzert in Hamburg erweitern Linkin Park ihre Deutschland-Konzertreihe der Welttournee auf vier Stadion-Shows.

Hinzu kommen die Festival-Auftritte bei Rock am Ring und Rock im Park. Die Ankündigung von Linkin Park als Headliner der beiden Open-Air-Events schlug enorme Wellen und verursachte eine Rekordnachfrage bei den Tickets für Rock am Ring und Rock im Park 2026.

Tickets für das Zusatzkonzert in Hamburg

Wer Linkin Park live erleben will, sollte die Verkaufsphasen des Zusatzkonzerts in Hamburg im Blick behalten: Bereits am 18. Juni 2025 um 14 Uhr startet der exklusive Vorverkauf der Telekom Prio Tickets.

Am 19. Juni folgt der allgemeine Presale über Ticketmaster um 10 Uhr. Der reguläre Vorverkauf beginnt schließlich am 20. Juni um 10 Uhr.