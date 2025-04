Linkin Park starten US-Tour: Hier Setlist und Videos

Die Reunion-Feierlichkeiten gehen weiter: Nach einigen weltweit verteilten Shows haben Linkin Park das erste aus einer Reihe von US-Konzerten gegeben.

Linkin Park feiern sich – samt Neuheiten

Der Kick-off der nordamerikanischen „From Zero“-Konzerte fand im Moody Center in Austin, im US-Bundesstaat Texas, statt. Wie bereits bei den Auftritten im vergangenen Jahr spielten Linkin Park ein in vier Akte geteiltes Set. In diesem widmeten sie sich sowohl Klassikern aus der Zeit mit Frontmann Chester Bennington, ließen aber auch Raum für neue Songs, die in Zusammenarbeit mit der aktuellen Sängerin Emily Armstrong entstanden.

Unter anderem enthielt die Setlist das Live-Debüt des Songs „Up From The Bottom“, den Linkin Park nachträglich zum Album FROM ZERO veröffentlichten. Er wird sich – ebenso wie zwei weitere seither veröffentlichte Songs – auf der Mitte Mai erscheinenden Expanded Edition des Albums befinden. Beim Konzert folgte darauf ein Cover von „Where’d You Go?“ von Band-Kopf Mike Shinodas einstigem Nebenprojekt Fort Minor.

Hier die vollständige Setlist aus Austin:

(Erster Akt)

Somewhere I Belong

Lying From You

Crawling

New Divide

The Emptiness Machine

(Zweiter Akt)

The Catalyst

Burn It Down

Up From The Bottom (Live-Debüt)

Where’d You Go (partielles Fort-Minor-Cover)

Waiting For The End

Castle of Glass

Two Faced

(Solo Joe Hahn )

When They Come for Me / Until It Breaks / Remember the Name

Casualty

One Step Closer

(Dritter Akt)

Lost

Over Each Other

What I’ve Done

(Vierter Akt)

Overflow

Numb

In The End

Faint

(Zugabe)

Papercut

A Place For My Head

Heavy Is The Crown

Bleed It Out

Comeback mit großer Resonanz

Linkin Park sorgten im September 2024 für Wirbel, als sie sich nach einer siebenjährigen Pause überraschend wiedervereinigten. Die Lücke, die der 2017 verstorbene Sänger Chester Bennington hinterlassen hatte, füllten sie mit einer Frau: Emily Armstrong von Dead Sara. Die ersten Konzerte sowie das erste gemeinsame Album, FROM ZERO, folgten schon bald. Die Auftritte waren sofort ausverkauft, das Album erreichte zahlreiche Charts-Spitzenpositionen.

Vielbeschäftigt: Shows weltweit, bald auch in Deutschland

Nach der Reunion spielten Linkin Park zunächst nur sechs ausgewählte Shows. Darunter waren jeweils eine in Los Angeles, New York, Hamburg, London, Seoul und Bogotá. Diese Konzerte wurden jedoch bald um Auftritte in Nanterre (Frankreich), Arlington (USA), Riad (Saudi Arabien) und gleich zwei Shows in Sao Paolo ergänzt. Außerdem wurde eine richtige Tour für 2025 angekündigt, die mehrere Konzerte pro Region umfassten. Startschuss war Mexico City am 31. Januar.

Nach den nun gestarteten US-Konzerten ist Europa dran: Zunächst spielen Linkin Park im Juni beim Nova Rock Festival in Österreich, danach folgen im deutschsprachigen Raum Konzerte in Hannover, Berlin, Bern, Düsseldorf sowie zwei in Frankfurt am Main, bevor die Nu-Metal-Band ihre Tour ausgiebig in den USA und Kanada fortsetzt.