Linkin Park: Das steckt hinter den Bonustracks auf FROM ZERO

Ein halbes Jahr nach dem ursprünglichen Release veröffentlichen Linkin Park die Deluxe-Version von FROM ZERO. Einer der darauf enthaltenen Bonustracks hat eine besondere Geschichte.

Mike Shinodas Lieblingssong

In einem Interview mit „Billboard“ teilte die Band neue Einblicke in die anstehende Veröffentlichung. Demnach schrieben Linkin Park den kürzlich als Single veröffentlichten Song „Up From The Bottom“ Ende letzten Jahres inmitten des Tour-Lebens zwischen zwei Auftritten – etwas, was die Band lange nicht getan hatte. „Es macht Spaß, so kurzweilig zu sein“, sagte Mike Shinoda. Der Frontmann kontrastierte die Arbeit an dem Song mit der üblichen „akribischen“ Arbeitsweise. „Up From The Bottom“ sei als letztes, aber auch am schnellsten fertig gewesen.

Der bislang unveröffentlichte Song „Let You Fade“ hingegen entstand in Teilen bereits während der Studioarbeiten am Album, wurde jedoch erst später fertiggestellt. Als ursprünglich „nicht ganz so lauter“ Song habe er es nur knapp nicht auf die ursprüngliche Fassung von FROM ZERO geschafft. „Die Sache mit dem Klavier und dem Gesang war die zweite Demoaufnahme“, erzählte Shinoda. „Von den drei Bonustracks ist er mein liebster.“

„Emily ist die coolste Person der Welt“

Der dritte neue Song auf der Deluxe-Fassung ist „Unshatter“. Dieser stammt dem Band-Kopf zufolge aus Linkin Parks Anfangszeit mit Emily Armstrong. Die Sängerin nahm im vergangenen Jahr den Platz des 2017 verstorbenen Chester Bennington ein und verhalf der Gruppe damit zu ihrer Wiederauferstehung aus einer siebenjährigen Pause. Nach einigen Kontroversen zu Beginn hat sich die zuvor als Frontfrau von Dead Sara bekannte Musikerin inzwischen etabliert. Vor allem im Hause Shinoda sammelte sie Pluspunkte: „Meine Töchter denken, Emily ist die coolste Person der Welt“, gab ihr Linkin-Park-Kollege zu. „Das sagen sie ständig.“

Linkin Park kommen bald nach Deutschland

Im Gespräch mit „Billboard“ scherzte Armstrong darüber, ein kleines Tonstudio in den Tourbus einbauen zu lassen. Shinoda hingegen wies darauf hin, dass Fans nicht zu schnell neue Musik von Linkin Park erwarten sollten.

Die Nu-Metal-Größen verbringen das Jahr 2025 schließlich zu großen Teilen auf Tour: Derzeit sind sie in den USA unterwegs, danach ist Europa dran. Zuerst ist die Band im Juni beim Nova Rock Festival in Österreich zu sehen, danach folgen im deutschsprachigen Raum Shows in Hannover, Berlin, Bern, Düsseldorf und Frankfurt am Main. Danach geht es zurück nach Nordamerika.

Die Extended Edition des Comeback-Albums FROM ZERO erscheint am 16. Mai.