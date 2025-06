Linkin Park über Rap-Features: Diese Stars stehen auf ihrer Liste

Linkin Park sind dem HipHop keinesfalls abgeneigt – ganz im Gegenteil. Das spiegelt sich regelmäßig in den Rap-Parts verschiedenster Songs der Band wider. Insbesondere Mike Shinoda, der Rapper der Band, gilt als besonders HipHop-affin. Gemeinsam mit Bandkollege und DJ Joe Hahn war er nun in dem Podcast „Drink Champs“ zu Gast. Unter anderem kam dabei die Frage auf, mit welchen Rapper:innen die Band gerne in Zukunft zusammenarbeiten würde. Here we go …

Das sind Shinodas Top 5

Eine Kollaboration zwischen Linkin Park und dem Rapper Kendrick Lamar? Zumindest für die Band definitiv vorstellbar. Der US-amerikanische Megastar ist nur einer der großen Namen auf Mike Shinodas Liste. Darüber hinaus zählen auch die Beastie Boys, Tyler, The Creator, André 3000 und der Wu-Tang Clan zu den Kandidaten, mit denen die Nu-Metal-Gruppe gerne gemeinsame Sache machen möchte.

Viel Anerkennung für die Frauen des HipHop

Schnell jedoch fiel dem Linkin-Park-Mitglied der Überfluss an Rappern und der Mangel an Rapperinnen auf seiner Liste auf. Dabei hat Shinoda einige interessante Namen der weiblichen HipHop-Welt auf Lager. Zu seinen Traum-Kollaborationen gehören unter anderem Ms. Lauryn Hill, Rah Digga und Queen Latifah. Für Letztere findet er besondere Worte: „Sie hat so ein Selbstvertrauen und sie verkauft sich nicht mit ihrer Sexualität … Sie fühlte sich wie ein Vorbild an.“

Doechii sticht hervor

Das größte Lob sprach Mike Shinoda allerdings für die Rapperin Doechii aus. „Oh, Doechii. Warum habe ich nicht Doechii gesagt? …Ich hätte Doechii früher sagen sollen. Sie ist unglaublich!“ Der Moderator des „Drink Champs“-Podcasts bezeichnete sie darüber hinaus als eine Mischung aus André 3000 und Tyler, the Creator – aber besser und weiblich.

Eine bestätigte Zusammenarbeit zwischen Linkin Park und den genannten Rapper:innen gibt es bislang nicht. Aktuell befindet sich die Band auf Tournee mit mehreren Konzerten in Deutschland. Als nächstes stehen Auftritte in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München an.