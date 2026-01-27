Harry Styles bei den Grammys: Das erwartet Fans am 1. Februar

Alle Infos zur Verleihung, Übertragung und weiteren Künstler:innen der Show gibt es hier zu lesen.

Die Recording Academy hat die ersten Presenter für die 68. Grammy-Verleihung bekanntgegeben: Harry Styles und Doechii werden am 1. Februar 2026 auf der Bühne stehen, einleitende Worte verlieren und jeweils eine Trophäe an eine:n Sieger:in übergeben. Doch ein Live-Auftritt ist damit nicht gemeint.

In den kommenden Tagen sollen zudem weitere Artists offengelegt werden, die in der einen oder anderen Form an der Awardshow on stage teilnehmen werden.

Artists mit Grammy-Erfahrung

Sowohl Styles als auch Doechii können bereits auf Grammy-Erfolge zurückblicken. Der Brite gewann 2021 den Award für die beste Pop-Solo-Performance mit seinem Hit „Watermelon Sugar“, der Platz 1 der Billboard Hot 100 erreichte. 2023 folgte der Doppelerfolg: Sein Album „Harry’s House“ sicherte ihm die Auszeichnungen für das Album des Jahres und das beste Pop-Vokal-Album.

Doechii erhielt 2025 den Grammy für das beste Rap-Album für „Alligator Bites Never Heal“. Bei der diesjährigen Verleihung ist die Rapperin in fünf Kategorien mit ihrem Song „Anxiety“ nominiert, darunter Record of the Year, Song of the Year und drei Rap-Kategorien.

Diese Acts werden auch performen

Neben Harry Styles und Doechii wurden bereits mehrere Künstler:innen als Performer:innen angekündigt – darunter Sabrina Carpenter, Clipse & Pharrell Williams sowie alle acht Nominierten in der Kategorie „Best New Artist“. Konkret heißt das: Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, sombr und The Marías.

Styles‘ Album-Release steht bevor

Am 6. März 2026 erscheint Harry Styles‘ neues Album mit dem Titel „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“. Die erste Single „Aperture“ wurde bereits am 22. Januar veröffentlicht und gibt einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Werk des britischen Musikers.

Hier einmal in die neue Single von Harry Styles, „Aperture“, reinhören:

Trevor Noahs Abschied als Moderator

Die Grammy Awards 2026 werden am Sonntag, 1. Februar, stattfinden. Trevor Noah wird die Show zum sechsten Mal in Folge moderieren – und zum letzten Mal. Der Comedian ist damit der erste Moderator seit Andy Williams, der die Grammy-Verleihung sechsmal hintereinander präsentierte. Williams moderierte von 1971 bis 1977 die ersten sieben Live-Übertragungen.