Little Camp Escape: Neues Festival in der Eifel

Es gibt sicher bessere Jahre, um mit einem neuen Festival an den Start zu gehen. Aber das Konzept des Little Camp Escape Festivals in der Eifel passt eben perfekt in diese seltsame Schwebezeit. Hier gibt es genug Platz, viel frische Luft, einen nachhaltigen Ansatz, ein sicheres Hygiene-Konzept und Musik, die auch ohne Moshpit oder einen Background-Chor von 10.000 betrunkenen Fans funktioniert.

Wie der Name schon andeutet, wollen die Veranstaltenden das Festival wie ein Camping-Wochenende in der Natur gestalten. Dafür hat man mit dem Campingplatz Oberprether Mühle einen guten Spot und Partner gefunden. Hier gibt es keinen Dauercamper-Mief, keine Deutschland- und schon gar keine Reichsfahnen, wie man sie auf anderen Campingplätzen manchmal findet.

Live dabei sind am Freitag die Songwriter Ansa Sauermann und Finn Ronsdorf sowie das Geschwister-Duo Hundreds (Foto). Am Samstag eröffnet das spannende Electro-Pop Duo Ameli Paul den Abend, gefolgt von FINE. mit ihrer Band und Moglii.

Außerdem gibt es ein Rahmenprogramm, das von geführten Wandertouren, über E-Bike-Fahrten bis zu Weinverkostungen und Bogenschießen reicht. Auch für die mitgereisten Kinder sei gesorgt.

Neben den Herausforderungen eines Pandemie-Jahres hatte das Little Camp Escape auch noch mit den Folgen des Hochwassers in der Region zu kämpfen – kam allerdings glimpflich davon. Nur ein kleiner Teil des Platzes stand für ein paar Tage unter Wasser. Dennoch sorgt man sich natürlich um die Nachbarschaft – und spendet einen Teil der Einnahmen an die Fluthilfe.

Tickets und Infos gibt’s hier.