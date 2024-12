ME präsentiert: Hanse Song Festival 2025 – Line-up jetzt komplett

Am 17. Mai wird das Festival in Stade zum 13. Mal stattfinden. Auch mit dabei: Mina Richman und International Music.

Eine bunte Mischung aus Newcomer:innen und bereits gut bekannten Acts finden sich auch 2025 wieder beim Musikevent in Stade ein. Am 17. Mai gibt es das Hanse Song Festival wieder in unterschiedlichsten Venues zu erleben. Bei der 13. Edition sind unter anderem Aaron, Lara Hulo, International Music, Enno Bunger, Bekkaa, Robert Stadlober, Mina Richman und 16 weitere Artists live dabei.

Wir präsentieren die Sause, für die nun das Line-up komplettiert wurde.

Hanse Song Festival 2025: Alle Acts im Überblick

Aaron

Amy Rigby

Bärchen und die Milchbubis

Bekkaa

Das Paradies

Die Mausis

Dino Brandão

Enno Bunger

iedereen

International Music

Jon Flemming

Olsen

Lara Hulo

Levka

Louis Philippe

Luca Vasta

Marlo Grosshardt

Mina Richman

Moglii

Robert Stadlober

skuth

Stefanie Schrank

Tim Baldus

Tiny Wolves

Tickets

Karten gibt es zum Beispiel hier ab 49,50 Euro zu kaufen. Auf der Website des Festivals könnt ihr auch mehr zu den verschiedenen Locations sowie zu den Artists und den Konzertzeiten erfahren.