Little Dragon kündigen siebtes Album „NEW ME, SAME US“ mit neuer Single an

Mit neuem Album, neuer Single und großer Tour am Start: Little Dragon.

Little Dragon haben mit „Hold On“ eine weitere neue Single veröffentlicht und im gleichen Atemzug ihr bevorstehendes Album angekündigt. Dieses soll den Titel NEW ME, SAME US tragen und am 27. März 2020 bei Ninja Tune erscheinen.

Entstanden ist NEW ME, SAME US einer Pressemitteilung zufolge komplett im Alleingang im langjährigen und selbstgebauten Heim-Studio in Göteborg. Während Little Dragon darauf erneut R’n’B-, Pop- und Elektronik-Elemente miteinander kombinieren, sollen die neuen Songs sich thematisch mit „Übergängen im Leben, Sehnsüchten und Abschieden“ befassen.

Die Lead-Single „Hold On“ im Speziellen sei eine „Botschaft über das Wegbrechen und Weitermachen“. „Wir sind alle auf unseren eigenen persönlichen Reisen“, so Sängerin Yukimi Nagano in einem offiziellen Statement, „voller Veränderungen, und doch sind wir mit Geschichten verbunden, an die wir glauben und die uns zu dem machen, was wir heute sind.“

„NEW ME, SAME US“-Tracklist:

Hold On Rush Another Lover Kids Every Rain New Fiction Sadness Are You Feeling Sad? Where You Belong Stay Right Here Water

Bereits Ende Oktober 2019 hatten sich Little Dragon mit neuem Material zurückgemeldet: dem luftig-leichten „Tongue Kissing“, mit dem sie dazu aufriefen, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen.

Auch live können die Göteborger 2020 erlebt werden. Im Zuge ihrer großen Europa- und US-Konzerttour machen die Schweden auch in einer deutschen Stadt Halt.

Little Dragon live 2020 – hier sind die Europatermine:

09.03.2020 SE-Stockholm, Berns Salonger

10.03.2020 DK-Kopenhagen, VEGA

12.03.2020 DE-Berlin, Festsaal Kreuzberg

13.03.2020 PL-Warschau, Niebo

15.03.2020 CZ-Prag, Roxy

16.03.2020 AT-Wien, Flex

18.03.2020 CH-Zürich, Mascotte

19.03.2020 IT-Mailand, Santeria Toscana 31

21.03.2020 BE-Brüssel, Botanique

23.03.2020 NL-Amsterdam, Melkweg

25.03.2020 FR-Paris, La Gaîté Lyrique

26.03.2020 GB-Brixton, O2 Academy Brixton

Tickets gibt es online bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das schwedische Elektro-Pop-Quartett besteht aus Nagano, Fredrik Wallin, Håkan Wirenstrand und Erik Bodin und veröffentlichte 2007 sein selbstbetiteltes Debütalbum. Der Durchbruch gelang Little Dragon schließlich mit dem 2011 erschienenen dritten Album RITUAL UNION (2011), für NABUMA RUBBERBAND (2014) wurden sie schließlich sogar mit einer Grammy-Nominierung belohnt.

In der Zwischenzeit haben Nagano und Co. immer wieder mit den unterschiedlichsten Künstlern zusammengearbeitet. So zählen unter anderem die Gorillaz, BadBadNotGood, SBTRKT, Flume, Kaytranada, De La Soul, DJ Shadow, Tinashe, Mac Miller und Big Boi zu ihren Kooperationspartnern.