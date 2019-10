Little Dragon veröffentlichen neue Single und kündigen Europatour an

Foto: Ellen Edmar. All rights reserved.

Werden 2020 auch in Deutschland vorbeischauen: Das schwedische Electro-Pop-Quartett Little Dragon.

Little Dragon sind mit einer neuen Single zurück. Der luftig-leichte Song trägt den Titel „Tongue Kissing“ und ruft dazu auf, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen.

„Bei dem Song geht es sehr darum, mutige Schritte zu machen“, so die Band in einer offiziellen Pressemitteilung, „sich seinen eigenen Dämonen zu stellen und das Leben zu küssen, sich nicht zurück zu halten, sondern mitzumachen, mit allem, was dazu gehört.“

Artwork zu „Tongue Kissing“:

Begleitet wird der Song von der Bekanntgabe neuer Tourdaten. So werden Little Dragon 2020 nicht nur durch Nordamerika reisen, sondern auch einige europäische Städte mit ihrem Besuch beehren.

Little Dragon live – hier sind die Europatermine:

09.03.2020 SE-Stockholm, Berns

10.03.2020 DK-Kopenhagen, VEGA

12.03.2020 DE-Berlin, Festsaal Kreuzberg

16.03.2020 AT-Wien, Flex

18.03.2020 CH-Zürich, Mascotte

19.03.2020 IT-Mailand, Santeria Toscana 31

21.03.2020 BE-Brüssel, Botanique

23.03.2020 NL-Amsterdam, Melkweg

25.03.2020 FR-Paris, Gaîté Lyrique

Tickets gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das schwedische Elektro-Pop-Quartett besteht aus Yukimi Nagano, Fredrik Wallin, Håkan Wirenstrand und Erik Bodin, und veröffentlichte 2007 sein selbstbetiteltes Debütalbum. Der Durchbruch gelang Little Dragon schließlich mit dem 2011 erschienenen dritten Album RITUAL UNION und für NABUMA RUBBERBAND wurden sie schließlich sogar mit einer Grammy-Nominierung belohnt.

In der Zwischenzeit haben Nagano und Co. immer wieder mit den unterschiedlichsten Künstlern zusammengearbeitet. So zählen unter anderem die Gorillaz, BadBadNotGood, SBTRKT, Flume, Kaytranada, De La Soul, DJ Shadow, Tinashe, Mac Miller und Big Boi zu ihren Kooperationspartnern.