Little Dragon kündigen neue „Lover Chanting“-EP mit neuem Song an

Nach Little Dragons sechsten Album SEASON HIGH, das 2017 an den Start ging, folgt nun die „Lover Chanting“-EP, die digital vom 9. November 2018 an erhältlich sein wird. Am 16. November wird zusätzlich und in limitierter Auflage eine 12″-Vinyl -Edition erscheinen. Der neu erschienene Titeltrack verspricht dabei eine betörende Mischung aus basslastiger Electronica und zartfühlendem R’n’B.

Die vierköpfige Band um Sängerin Yukimi Nagano gibt es seit 2006, die Göteborger haben in der Zeit sechs Alben produziert und an zahlreichen Kooperationen mitgewirkt, wie zum Beispiel dem Song „Tried“, den sie gemeinsam mit BadBadNotGood dieses Jahr aufnahmen.

Auch interessant „Tried“: Hört hier den gemeinsamen Song von Little Dragon und BadBadNotGood Den Titel der EP begleitet Yukimi Nagano mit folgender Aufforderung: „For all the lovers out there, chant along! Dance for peace and unity in this world of madness!“ Als Antwort auf die Frage, was der Rote Faden und das Herzstück der neuen EP seien, teilt die Band mit: „The force of love. Not only between two people but the force of love in the universe as the ultimate ecstasy.“

Erscheinen wird die neue EP beim Londoner Independent-Label Ninja Tune.

Die Tracklist von Little Dragons neuer EP:

Lover In My House Timothy Lover Chanting (Edit)

Das Artwork: