Little Dragon live in Berlin: Björk hätte es gefeiert! (Fotos)

Die Band aus Göteburg lieferte beim einzigen Deutschlandgig satte Sounds & eine beeindruckende Lichtshow.

Am 15. November spielten Little Dragon ihr einziges Deutschlandkonzert im ausverkauften Berliner Astra Kulturhaus. Fotograf Erik Lorenz war dabei und hat die Show-Höhepunkte mit seiner Kamera festgehalten und uns dazu auch noch seine Eindrücke des Gigs geschildert:

„Ihr im Sommer erschienenes Album SLUGS OF LOVE stand bei der Show ganz klar im Vordergrund. Die schwedische Indie-Band überzeugte bei dem Gig nicht nur mit sattem Sound, sondern auch mit einer tollen Lichtshow sowie dem Hingucker-Bühnenoutfit von Sängerin Yukimi Nagano. Gleich zu Beginn des Konzerts trat sie in einem leicht transparenten, bunten Schleier auf, welcher im Neon-Schwarzlicht zu strahlen begann. Björk hätte das sich auch gefeiert! Über die solide von der Band bereitgestellten Übermelodien freute sich das Publikum ebenso. Immer wieder wechselten die Bandmitglieder von Drums zu E-Drums, von Synthie zu Bass, von Mikro zu Mikro. Die Show wurde an keiner Stelle langweilig. Und nach einer halbstündigen Rave-Jam-Session als Zugabe folgte zum krönenden Abschluss noch der Hit: „Ritual Union“ und alle waren selig.“