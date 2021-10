Live in München: Robbie Williams kündigt das größte Konzert seiner Karriere an

Superstar Robbie Williams hat ein Konzert in Deutschland angekündigt – und das soll nicht irgendeines im Rahmen einer Tournee werden: Auf dem Open-Air-Gelände der Messe in München soll am 27. August 2022 die größte Show in Williams‘ bisheriger Karriere stattfinden.

In einem zwischenzeitlich aus unbekannten Gründen wieder gelöschten Instagram-Post kündigte er das Konzert mit den Worten an: „Are you ready, Germany? I’m so excited to announce that I’ll be playing a huge show in Munich on 27th August next year. You don’t want to miss this one – it will be an epic event. Tickets go on sale this Thursday October 7th at 10am UK time, the link will be in my bio. I can’t wait to see you all there.“

Die Bühne soll exklusiv für diesen Termin entworfen werden. Im Interview mit der BILD-Zeitung schwärmt Williams von München, von seinen deutschen Fans – und von Deutschland berühmtester Sängerin: „Ich freue mich riesig, in Deutschland 2022 mein jemals größtes Konzert auf einer Mega-Bühne geben zu dürfen. Aber noch mehr freut mich, dass Helene Fischer nur eine Woche zuvor dort auch spielt. Ich möchte Helene an dieser Stelle herzlichst grüßen, da ich sie als Mensch und Künstlerin sehr schätze.“ 2019 nahm Williams mit Fischer den Weihnachtssongs „Santa Baby“ auf. Nun wünscht er sich erneut ein Duett: „Es würde mich freuen, wenn Helene nach ihrer Show in der Woche darauf bei meinem Konzert vorbeischaut. Vielleicht können wir ein Duett performen. Erfahrung hätten wir ja schon.“

Robbie Williams begann seine Karriere 1989 als Mitglied der britischen Boygroup Take That. Sein Solodebüt erschien 1997, danach folgten bisher zehn weitere Alben. Das aktuelle heißt THE HEAVY ENTERTAINMENT SHOW und erschien 2016. Zu Williams‘ bekanntesten Solohits gehören „Angels“, „Let Me Entertain You“, „She’s The One“ und „Rock DJ“.