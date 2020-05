Das wird Dich auch interessieren





Die Dropkick Murphys haben ein großes Livestream-Konzert im leeren Fenway-Park-Baseballstadium in Boston angekündigt. Das Highlight dabei: Nach der Performance ihrer eigenen Songs wird Musikerlegende Bruce Springsteen per Video dazugeschaltet werden. Das Event mit dem Titel „Streaming Outta Fenway“ findet am Freitag, den 29. Mai, um 18 Uhr amerikanischer Zeit (also ab drei Uhr nachts in Deutschland) statt und markiert die allererste Musikveranstaltung in einem US-Stadion, die gänzlich ohne Publikum auskommen muss.

Schaut Euch die Veranstaltung am Freitag um 3 Uhr nachts deutscher Zeit auf dem YouTube-Kanal der Dropkick Murphys an. Hier entlang.

Das Event wird wie folgt ablaufen: Nachdem die Dropkick Murphys ihre Stücke zum Besten gegeben haben, wird Springsteen der Show per Livestream beitreten, woraufhin sie ein paar Klassiker des legendären Rock-Musikers gemeinsam performen werden. Es ist aber nicht Springsteens erster Auftritt in dem Bostoner Stadium: Im Jahr 2003 brach er den Rekord als erster Artist überhaupt, der ein Gig in der gigantischen Fenway-Park-Arena spielte. Während des nun anstehenden Livestreams werden alle Zuschauer*innen aufgefordert, an drei ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. Die NGO „Bosten Resiliency Fund“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vom Coronavirus am stärksten betroffenen Bewohner*innen der Stadt Boston zu unterstützen. „Feeding America“, die zweite Organisation, versorgt Menschen in Not mit Lebensmitteln und „Habitat for Humanity, Greater Boston“ kümmert sich darum, Wohnraum für obdachlose und hilflose Menschen in Boston zu schaffen.

Die im Jahr 1998 gegründete Punk-Folk-Band Dropkick Murphys feierten mit ihrem fünften Album THE WARRIORS CODE aus dem Jahr 2005 ihren kommerziellen Durchbruch in den USA. Seit dem Jahr 2001 tritt die irisch-amerikanische Gruppe jährlich bei dem St. Patricks-Day-Festival in Boston auf. Ihre jüngste Platte 11 SHORT STORIES OF PAIN & GLORY erschien im Jahr 2017.

Bruce Springsteen ist einer der erfolgreichsten Rockmusiker der Welt. Der 71-jährige US-Amerikaner verkaufte weltweit mehr als 130 Millionen Tonträger und DVDs und gewann in seiner Karriere schon 20 Grammys. Im Jahr 2019 veröffentlichte Springsteen sein jüngstes Solo-Album (ohne die E Street Band) WESTERN STARS.