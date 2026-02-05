Lizzo verteidigt Jay-Z und Pusha T nach Epstein-Nennung – dann Kritik

Ihr Walmart-Vergleich wurde in den sozialen Medien vor allem als Verharmlosung kritisiert.

Erneut hat sich US-Rapperin Lizzo mit einer Aussage in den Socials in einen Shitstorm eingebracht. Ihr Thema: Die neu herausgebrachten Epstein-Dokumente und die darin genannten Promis.

Zu den Hintergründen

Am 30. Januar 2026 veröffentlichte das US-Justizministerium weitere Teile der Jeffrey-Epstein-Akten. Diese umfassten ganze drei Millionen Dokumente. In diesen wurden auch die beiden Rapper Jay-Z und Pusha T genannt. Hierbei war ein Opferbericht besonders brisant, in welchem angegeben wurde, dass besagtes Opfer unter Drogen missbraucht worden sei und daran auch Pusha T beteiligt gewesen sein soll – inwiefern, ist unklar. Zudem wachte es laut Angaben des Berichts in einem Raum auf, in dem sich auch Jay-Z befand. Zwar wurden beide Namen nur in einem Hinweis an das FBI genannt und es bleibt offen, ob sich die beiden Musiker wirklich etwas zu Schulden kommen lassen haben, der Bericht wirft dennoch einige Fragen auf.

Lizzos Meinung dazu

Die Diskussionen zu den beiden genannten Namen war und ist denkbar groß, und auch Lizzo äußerte sich nun dazu. Hierbei verteidigte die Sängerin ihre beiden Musik-Kollegen. In einem Clip, welchen sie via TikTok teilte, kritisierte sie die vorschnelle Verurteilung von prominenten Männern, welche sich in den Akten rund um Jeffrey Epstein wiederfinden.

Besonders deutliche Worte fand sie zu der Nennung von Jay-Z und stärkte dem 56-Jährigen den Rücken. So sagte sie im Clip: „Was stand da, was Jay-Z gemacht hat? Er war 1996 dort.“ Weiter appellierte sie an ihre Follower:innen: „Kommt schon, Leute, ihr fallt darauf rein!“ Für das Video erntete sie viel Kritik, und obwohl sie es schnell wieder löschte, verbreitete es sich rasant.

„Wo ist das Verbrechen?“

Obwohl das Video mittlerweile wieder offline ist, kursieren dennoch Ausschnitte daraus, etwa bei „The Hollywood Gossip“. In dem Clip erklärte die 37-Jährige detailliert ihre Auffassung zur Nennung des „Empire State of Mind“-Interpreten. So erklärte sie, viele prominente Namen würden nur im Zusammenhang mit Finanzplänen, Business-Modellen oder politischen Gesprächen auftauchen. Jeffrey Epstein habe den Rapper zwar erwähnt, jedoch nur einmal in Verbindung mit einem Geschäftsmodell. Im Anschluss fragte sie: „Wo ist das Verbrechen?“

Dann nannte sie einen Vergleich, welcher bei vielen in den Socials für Fassungslosigkeit sorgte: „Wenn du einen Apfel bei Walmart klaust und deswegen vor Gericht stehst – ist dann jede Person in deinem Handy ein Komplize?“ Sie weitete das Beispiel auf E-Mails und Konversationen aus und implizierte: Nur weil jemand in den Unterlagen eines Kriminellen auftauche, mache ihn das noch lange nicht mitschuldig.

Viele warfen ihr daraufhin vor, mächtige Männer reflexhaft zu verteidigen.

Das gelöschte Video wurde beispielsweise auch von „Pop Hub“ auf X gepostet. Unter diesem meldeten sich viele Nutzer:innen zu Wort, um die Künstlerin zu kritisieren. So postete eine Nutzerin etwa den bereits genannten Opferbericht mit den Worten: „Hier ist das Verbrechen, Lizzo.“

Eine weitere Äußerung zu dem Thema gab es bis dato nicht von der Sängerin.