Lizzo übernimmt Hauptrolle in Biopic „Rosetta“

Musikerin Lizzo baut ihre Schauspielkarriere aus: Sie soll bald die Hauptrolle im Biopic „Rosetta“ übernehmen. Hier alle Infos zu der bevorstehenden Verfilmung im Überblick.

Erste große Filmrolle für Lizzo

Die geplante Filmbiografie beleuchtet Leben und Karriere von Sister Rosetta Tharpe. Für die Darstellung der Gospelmusikerin, die zur Rock’n’Roll-Pionierin wurde wollte das Filmteam offenbar eine Musikerin als Hauptdarstellerin. Lizzo wird dem Magazin „Deadline Hollywood“ zufolge nicht nur vor der Kamera stehen. Sie wird auch als Teil des Produktionsteams geführt; neben ihr ist auch Oscarpreisträger Forest Whitaker beteiligt.

Ein bisschen Übung hat Lizzo schon: Die Sängerin gab bereits im Jahr 2019 ihr Schauspieldebüt in der Komödie „Hustlers“. Und es geht noch weiter: 2023 war sie in einer Folge von „The Mandalorian“ zu sehen.

Sister Rosetta Tharpe: Einflussreiche Musikerin

Im Fokus von „Rosetta“ steht „eine entscheidende Phase in Tharpes Leben – eine Zeit voller bahnbrechender Innovationen, trotziger Leidenschaft und heimlicher Liebe“ so die Presseinfo. Sister Rosetta Tharpe wurde von großen Musikern als Einfluss genannt, darunter Elvis Presley, Johnny Cash, Chuck Berry und Bob Dylan. 2018 wurde sie als Teil der „Early Influences“-Reihe in die Rock & Roll Hall Of Fame eingeführt.

Weiter heißt es über den Film laut Pressemitteilung: „Während sie mit ihrem unverwechselbaren Gitarrensound musikalische Grenzen sprengt, muss sie sich mit gesellschaftlichen Zwängen auseinandersetzen, ihre Liebe zu einer anderen Frau verbergen und schließlich eine Hochzeit in eines der legendärsten Konzerte der Geschichte verwandeln: die erste Stadion-Show.“

Es ist das erste Mal, dass die Geschichte von Sister Rosetta Tharpe verfilmt wird. 2022 wurde sie jedoch schon mal filmisch dargestellt: Im Biopic „Elvis“ (2022) wurde sie von der Musikerin Yola verkörpert. Hinter „Rosetta“ steht Amazon MGM Studios. Wer Regie führt, wer noch zum Schauspieler:innenensemble gehört oder wann der Film international in die Kinos kommt, ist hingegen noch nicht bekannt.