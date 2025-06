Kanye West „träumt“ von Entschuldigung bei Jay-Z

Kanye West glaubt, man will ihn durch Kendrick Lamar ersetzen

Kanye West aka Ye hat erklärt, ihn würden regelmäßig Träume heimsuchen, in denen er Jay-Z um Vergebung bittet. Die Reue kommt jedoch ebenso spät wie kontrovers: West hat in der Vergangenheit schwerwiegende und haltlose Äußerungen über die Familie seines ehemaligen Mentors gemacht.

Über X wandte sich West in einer öffentlichen Entschuldigung an seinen ehemaligen Freund: „Es tut mir leid, Jay Z“, schrieb West. „Ich fühle mich zwar schlecht wegen meines Tweets, aber ich denke immer noch, dass ich mein Leben dieser Industrie gewidmet habe und viele dachten, wir seien Familie — doch als ich Familie brauchte, stand keine dieser Rapper an meiner Seite.“

Schließlich, in einem inzwischen gelöschten Beitrag, den das Portal „Complex“ dokumentierte, gestand West nun außerdem: „All meine Träume handeln nur von einer Entschuldigung bei Jay-Z.“

Stille von Beyoncé und Jay-Z — Eltern reagieren

Beyoncé und Jay-Z gaben zunächst keine öffentliche Stellungnahme zu den Äußerungen ab. Es wurde jedoch berichtet, das berühmte Paar ziehe rechtliches Vorgehen in Erwägung. Beyoncés Mutter Tina Knowles äußerte ihr Missfallen wie folgt: „Es ist schwer, positiv und respektvoll zu bleiben, wenn man mit Ignoranz und Bosheit konfrontiert ist“, schrieb sie auf Instagram. „Aber ich weiß, keine Waffe, die gegen mich oder meine Familie geschmiedet ist, wird Erfolg haben. Dieser Kampf ist jedoch nicht meiner, sondern Gottes.“

Beyoncés Vater Mathew Knowles kommentierte daraufhin: „Die Menschen zahlen dafür, dumm zu sein — insbesondere im Musikgeschäft. Ich hoffe, Kanye bekommt die Art von Hilfe, die er in puncto mentaler Gesundheit braucht.“

Wests Ex-Frau Kim Kardashian soll unterdessen „entsetzt“ gewesen sein, wie das US-Portal „Page Six“ unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet. Kardashian hätte „aufgegeben“ im Anschluss an die Äußerungen — weil jegliches Gespräch keine Wirkung gezeigt hätte.

Spekulationen um die Zwillinge von Beyoncé und Jay-Z

Kurzer Rückblick: West hatte Jay-Z im April auf X (früher Twitter) unter anderem unterstellt, die siebenjährigen Zwillinge Rumi und Sir Carter seien durch künstliche Befruchtung gezeugt worden. Er stellte außerdem die geistigen Fähigkeiten der jüngsten Familienmitglieder in Frage. Obwohl West zunächst einige seiner Aussagen zurückzog, veröffentlichte er sie kurz darauf erneut — weil er den Post „auf keinen Fall aus dem Wunsch heraus, ein besserer Mensch sein“ (via „NME“) gelöscht hatte.

Allein in diesem Jahr hat West zahlreiche kontroverse Beiträge im Netz geteilt: Er widerrief unter anderem seine Entschuldigung für frühere antisemitische Äußerungen, identifizierte sich als „Nazi“, schrieb „Ich liebe Hitler“ und lobte Elon Musk als „die coolste Person, die es je auf Twitter gegeben hat“, kurz nachdem dieser des Hitlergrußes bei der Donald-Trump-Amtseinführungsvorgang verdächtigt worden war.

Anfang des Monats wurde außerdem bekannt, dass Kanye West seinen Name erneut geändert habe — offizielle Dokumente sind unter dem neuen Name Ye Ye eingereicht worden.