Lollapalooza Berlin 2022: Zeitplan, Anreise, Wetter, Tickets

An diesem Wochenende (24. & 25. September) gastiert das ursprünglich amerikanische Lollapalooza Festival zum sechsten Mal in Berlin. Im Programm finden sich Namen wie Machine Gun Kelly, Kraftklub, AnnenMayKantereit, Drangsal, Seeed, Casper, Die Fantastischen Vier, Joy Denalane, Zoe Wees und Paula Hartmann.

Wo genau findet das Berliner Lolapalooza Festival 2022 statt?



In der Hauptstadt werden Olympiapark und Olympiastadion bespielt; insgesamt gibt es fünf Bühnen: „Main Stage North“, „Main Stage South“, „Alternative“, „Perry’s Stage“ und „Weingarten“.

Wann spielen welche Bands?

Anreiseinformationen

Es gibt keine offiziellen Parkplätze, empfohlen wird daher die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Kommt man doch mit dem PKW, sollte man sein Fahrzeug an S- und U-Bahnstationen abstellen und den letzten Weg mit der Bahn zurücklegen. Auf diesen Linien erreicht man das Festivalgelände:

U-Bahn: U2 bis U-Bahnhof Olympia-Stadion

S-Bahn: S3 und S9 bis S-Bahnhof Olympiastadion

Bus: M49 und 218 bis Bushaltestelle Flatowallee

(Kein) Camping

Das Lollapalooza Berlin ist ein innerstädtisches Festival und verfügt deshalb über keinen Campingplatz.

Wetter

Auch in Berlin ist der Herbst angekommen: Die Spitzentemperaturen liegen am Wochenende bei gerade einmal 17 Grad Celsius am Nachmittag. Wenn Kraftklub, respektive Seeed jedoch ihre letzten Töne spielen, wird das Thermometer kühle 12 Grad Celsius anzeigen – hüllt Euch also in warme Kleidung.

Tickets

Karten sind noch verfügbar. Der Zutritt an beiden Tagen kostet 169 Euro; der Preis für Tagestickets liegt bei 99 Euro. Kinder bis 11 Jahren müssen nichts bezahlen, kommen aber nur mit einem Erwachsenen und kostenlosen Kindertickets auf das Gelände.

Sonstiges

Am Eingang sind Gürteltaschen, Hüfttaschen, Turnbeutel, Gymbags und Jutebeutel gestattet. Nicht erlaubt sind hingegen Rucksäcke und größere Taschen.