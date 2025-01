Lord Huron feat. Kristen Stewart: „Who Laughs Last?“ hier hören

Lord Huron haben Kristen Stewart für ihren Song „Who Laughs Last“ gewinnen können.

Kristen Stewart hat sich in Hollywood mit Rollen in Filmen wie „Love Lies Bleeding“ und „The Runaways“ längst vom „Twilight“-Image freigespielt. Nun zeigt sie eine weitere kreative Seite an sich. Für die Indie-Folk-Band Lord Huron lieferte Stewart ihr Aufnahmedebüt – in Form eines Spoken-Word-Beitrags für den neuen Song „Who Laughs Last?“. Dies ist der erste neue Song der Band seit zwei Jahren.

Kristen Stewart: Musik-Performance mit Lord Huron

Kristen Stewart hat zuvor schon in Filmen gesungen – zum Beispiel ein akustisches Cover für „Into The Wild“. Doch es brauchte eine ihrer Lieblingsbands, um sie ins Aufnahmestudio zu holen. „Lord Huron“-Sänger Ben Schneider erklärte, dass er Stewarts Stimme während des Schreibens des Songs im Kopf hatte: „Ich dachte einfach: ‚Was soll’s, ich frage mal nach.‘“ Zu seiner Überraschung zeigte sich die Schauspielerin sofort interessiert. „Wir haben uns sofort verstanden, als wir über Bücher, Filme und Musik gesprochen haben. Sie hatte großartige Ideen und hat sofort den Kern des Songs verstanden“, so Schneider.

Hier das Video zu „Who Laughs Last“ von Lord Huron feat. Kristen Stewart sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch Kristen Stewart zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit mit Lord Huron: „Ich liebe es, wenn ein Lied etwas ist, in das man eintauchen kann. Der manische Drang und die Stimmung von ‚Who Laughs Last?‘ haben mich sofort gepackt. Es war ein Glücksfall, durch dieses Projekt neue Freunde zu finden.“

Das von Tony Wilson inszenierte Video zu „Who Laughs Last?“ ist bereits verfügbar und gibt den Song in einer stimmungsvollen, filmischen Inszenierung wieder. Zudem kündigte die Band ihre Europa-Tour für 2025 an, bei der Fans in Berlin, Wien, Zürich und Köln die Gelegenheit haben, Lord Huron live zu erleben.

Lord Huron: Tour-Termine 2025

08.09. – Berlin, Tempodrom

10.09. – Wien, Gasometer

11.09. – Zürich, Halle 622

15.09. – Köln, E-Werk